快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段。圖／華信航空提供
華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段。圖／華信航空提供

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

現行國內線票價機制，是由民航局於1999年11月，依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，2014年再核定14項成本中的「油價採用浮動方式」調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

華信航空日前表示，近年來全球航空業者的營運成本不斷攀高，從人事成本到各種新機採購金額全面調漲，成本較疫情前最少增加20％，但國內線票價因有多重考量而不能隨便調漲，這對國內線的航空業者並不公平，去年11月底已提出票價調整申請至民航局，盼至少調漲10％並於今年上路，另盼一般民眾改採浮動票價、離島居民維持優惠票價。

立榮航空先前也說，現行國內線票價除燃油成本有按照油價公式調整外，其他如人力、維修等成本已26年未如實反映於票價上，已向民航局提出票價調整申請，漲幅仍待民航局票價審議委員會決定。

民航局長何淑萍今表示，華信航空及立榮航空過去2、3年都曾反映成本增加，但考量離島民航需求、多元面向及配套措施，將持續評估及收集資料，待檢討完成本再來討論是否調整，目前還沒有一定時間表。

何淑萍指出，國內票價計算涵蓋14項成本，其中包含油料成本、疫情機組員成本增加等，會先收集業者成本及營收進行檢討，評估後若確定要進行票價調整，還要召開票價審議委員會說明配套措施，目前都還在民航局內部檢討評估階段。

票價 華信 民航局

延伸閱讀

多元計程車可望進機場載客 民航局預告修法、最快6月高雄機場先試辦

國內線票價調漲「啟動檢討」 民航局評估調整機制

過境航路費收入創高 民航局：飛航服務費15年未調將檢討

過境航路服務費及飛航服務費收入 雙創歷史新高

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。