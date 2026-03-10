航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

現行國內線票價機制，是由民航局於1999年11月，依航空公司提報的14項成本，訂定各航線票價上下限，由業者在區間內自行訂價，2014年再核定14項成本中的「油價採用浮動方式」調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

華信航空日前表示，近年來全球航空業者的營運成本不斷攀高，從人事成本到各種新機採購金額全面調漲，成本較疫情前最少增加20％，但國內線票價因有多重考量而不能隨便調漲，這對國內線的航空業者並不公平，去年11月底已提出票價調整申請至民航局，盼至少調漲10％並於今年上路，另盼一般民眾改採浮動票價、離島居民維持優惠票價。

立榮航空先前也說，現行國內線票價除燃油成本有按照油價公式調整外，其他如人力、維修等成本已26年未如實反映於票價上，已向民航局提出票價調整申請，漲幅仍待民航局票價審議委員會決定。

民航局長何淑萍今表示，華信航空及立榮航空過去2、3年都曾反映成本增加，但考量離島民航需求、多元面向及配套措施，將持續評估及收集資料，待檢討完成本再來討論是否調整，目前還沒有一定時間表。

何淑萍指出，國內票價計算涵蓋14項成本，其中包含油料成本、疫情機組員成本增加等，會先收集業者成本及營收進行檢討，評估後若確定要進行票價調整，還要召開票價審議委員會說明配套措施，目前都還在民航局內部檢討評估階段。