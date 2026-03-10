快訊

多元計程車可望進機場載客 交通部預告修法、最快6月高雄機場先試辦

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

交通部近日將預告修正《民用航空機場客運汽車管理辦法》，規劃開放多元計程車進入機場載客，預計完成修法後先於高雄機場試辦，最快今年6月上路。

現行《民用航空機場客運汽車管理辦法》主要規範計程車、租賃車及客運業者在機場營運的資格與管理方式，包括排班計程車須領有專用登記證、車輛及駕駛須符合相關規定，並禁止違規攬客等行為。

民航局長何淑萍表示，過去一年民航局已優先針對高雄機場開放多元計程車議題，舉辦多場利害關係人討論與說明會，並於去年底完成修正草案，提報交通部審議。相關法規近期將進行預告，預告期為30天，待完成程序後，最快可於今年6月在高雄機場先行試辦。

何淑萍指出，高雄機場除了本地旅客外，也有不少外縣市旅客前往搭機，未來將在機場內額外規劃多元計程車等候區，並與現行排班計程車區域進行區隔，試辦前也會再對外說明相關配套措施。

至於桃園機場松山機場是否跟進試辦，何淑萍表示，各機場條件與營運特性不同，例如松山機場位於市區，因此將保留由各機場依自身情況評估試辦方式與時程，目前尚未設定統一上路時間表。

近年機場違規攬客問題也備受關注。桃園機場去年6月曾發生白牌車攬客拒檢，造成西班牙籍旅客受傷，9月又發生白牌車拒檢事件，導致香港籍旅客受傷，引發社會關注。民航局表示，未來仍將持續透過制度與管理機制強化機場客運秩序。

