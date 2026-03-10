婦人耳中風聽力突下降 醫採類固醇療程恢復正常

60歲吳姓女子突然感覺右耳悶塞，聽力下降，口服高劑量類固醇1週後卻持續惡化，聽力僅剩原本1/4，緊急改採「耳內注射類固醇」4次療程後才恢復正常。

台南市郭綜合醫院耳鼻喉科醫師郭亮寬今天透過新聞稿指出，突發性耳聾在醫學上稱為「突發性感音神經性聽損」，民間俗稱「耳中風」，嚴格定義在72小時內發生連續3個頻率以上，且感音神經性聽力損失達30分貝以上狀況 。

此病症絕大多數是單側發生，患者往往在早晨醒來或通電話時，突然發現一側聽力明顯變差；除聽力受損，多數患者會伴隨耳鳴、耳朵悶塞感，也有30%患者會合併眩暈症狀。

醫學研究顯示，高達9成以上突發性耳聾找不到明確病因，推測可能和內耳血液循環障礙有關，例如極細微聽力神經血管發生痙攣或血栓，導致組織缺氧；流感、皰疹等病毒感染侵犯內耳構造，或自體免疫系統錯誤攻擊內耳細胞，也都是可能的致病因素。

目前最標準首選治療是類固醇，目的在於抑制內耳神經發炎和免疫反應；根據統計，若在症狀發生3天內開始治療，8成患者聽力可獲得改善。

郭亮寬表示，聽力恢復關鍵在於「治療開始的時間」。急性期3天內神經處於嚴重發炎缺氧狀態，給藥最有效；一旦缺氧持續超過14天，聽神經細胞開始死亡，恢復機率就會顯著降低。

郭亮寬提醒，「時間就是聽力」，若發現突然聽力下降、耳鳴或耳悶塞感，務必把握2週內黃金期，及時就醫治療，找回聲音的希望。