交友軟體太方便+危險性行為 梅毒患者連年增…疾管署籲「這行為」快篩

愛滋病、淋病患者下降，梅毒患者卻上升，疾管署今再公布，今年M痘患者已累計7例本土案例，疾管署分析，性傳染病增加，與現代人的交友模式，還有社群平台普及讓性接觸擴大、安全性行為觀念不足、以及性病感染初期症狀不明顯有關，呼籲民眾一定要採取「安全性行為」避免染病，若有不安全性行為就應立即篩檢。

「性行為的型態愈來愈多」疾管署副署長林明誠表示，年輕族群梅毒感染人數增加，與現代人的交友模式改變有非常大的關係，只要下載交友軟體，就有機會能夠一夜情，大幅增加性傳染病的機會，加上肛交、口交等性行為的樣態，保險套使用率低，大幅增加感染風險。

除此之外，民眾對於性病的認知相對低，特別是「梅毒」，林明誠說，愛滋、梅毒感染初期的症狀，常會被忽略，愛滋症狀像感冒，梅毒第一期雖會在生殖器周邊出現潰瘍，但幾周內就會改善，讓民眾容易忽略，未能即時就醫，如果繼續不安全性行為，還可能成為傳播者，增加罹病率。

疾管署從去年七月起，推動「性傳染病匿名諮詢服務」，全台已有79家醫事機構，可以協助做性病篩檢服務，並解特別針對24歲以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢結果為陽性，也補助當次就醫部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。

根據疾管署統計，該匿名篩檢服務計畫2024年提供服務4萬590人次，新案陽性率0.5%；2025年服務3萬8794人次，新案陽性率0.4%，因屬匿名篩檢，由民眾自述年齡，主要集中於20至40歲不等。

另自2025年7月起提供24歲以下年輕族群或學生梅毒匿名篩檢，服務2463人次，初篩陽性率1.9%。 2026年預計提供愛滋匿名篩檢服務4萬5000人次，24歲以下年輕族群或學生梅毒匿名篩檢服務1萬人次。