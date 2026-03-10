航空業復甦強勁 2025過境航路及飛航服務費收入均創歷史新高

航空業復甦強勁，2025年客運量回升至5833萬人次，較2024年的5356人次成長9％，而10多年未調漲的過境航路及飛航服務費，2025年收入均創新高。交通部民航局表示，過境服務費去年3月調漲，每架次從1萬元漲至」1.35萬元，2025年收入逾28億元創新高；飛航服務費2025年收入近20億元，成長6.72％也創新高。

2025年我國際航空客運量回升至5833萬人次，較2024年的5356萬人次成長9%。實施中的冬季班表每周平均2981班，超越疫情前的每周2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

市占率部分，去年有6家國籍航空及86家外籍業者（陸籍16家）在台營運。國籍業者在陸續引進機隊、提升運能下，全年載運3371萬人次，占58%、外籍業者載運2122萬人次，占36%、陸籍業者載運340萬人次，占6%。

航管服務收入部分，民航局長何淑萍表示，過境航路服務費逾10年未調整，去年3月1日起從每架次1萬元調漲至1萬3500元，2025年收入逾28億創新高，較2024年成長近3成；飛航服務費2025年收入近20億元，成長6.72％，也創歷史新高，由於過去15年未曾調整，目前還在討論是否調漲。

何淑萍指出，2025年過境航路服務費收入排行3名依序為國泰航空、香港快運航空與大韓航空，前10名中，廉價航空由2024年的5席減至4席；飛航服務費部分，收入排行3名依序長榮航空、中華航空、星宇航空，而以貨運為主的聯邦快遞（FDX）排名第7名。

至於台北飛航情報區航行量最高的航路排名，由東南亞及香港北上經本區前往日本與北美的M750航路居冠；第2名為往來韓國與東南亞間的Q11航路；第3名則為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞的A1航路。

國際航空運輸協會（IATA）預測，全球航空客運量2026年整體將成長4.9%，其中亞太地區是成長最快區域，高達7.3%。觀察今年1月國際客運量最新趨勢達530萬人次，已恢復至疫情前同期的109%，預期今年台灣國際線運量可望突破疫情前數字，創下歷史新高。

各機場運量也均有成長，民航局表示，松山機場2025年旅客量303萬人次，較2024年成長5％；在航空公司積極拓展新航線與新航點下，中南部成長尤為明顯，台中機場旅客量從91萬人次增至170萬人次，較2024年成長86％；高雄機場旅客量從462萬人次增至575萬人次，較2024年成長24％。