脂肪肝非肥胖專利！醫：一放任 小心「脂肪毒性」傷全身

脂肪肝並非肥胖、體重過重族群專利。社團法人台灣肝病醫療策進會會長、台大醫院副院長高嘉宏接表示，臨床觀察、統計，脂肪肝病患中約兩成BMI正常，脂肪肝主要是肝細胞內累積過多脂肪，進而產生「脂肪毒性」，除了引發氧化壓力，也會破壞肝細胞；中、重度脂肪肝現今已有藥物可治療，無論胖瘦，建議定期檢查，確保肝臟健康。

社團法人台灣肝病醫療策進會（肝策會）公布全台首份「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，台大醫學院內科教授暨台大醫院消化內科主任劉俊人指出，脂肪肝炎並非只出現中老年族群，臨床觀察有年輕化趨勢，近年曾遇到20至30歲、體重約90公斤的肥胖患者，經超音波檢查發現脂肪肝「油亮亮」，進一步肝臟切片發現已出現纖維化。

代謝性脂肪肝，治療刻不容緩

「脂肪肝已正名代謝性脂肪肝！」高嘉宏解釋，不少研究顯示，脂肪肝與心血管疾病、中風及腎臟病等具有共同致病機制，即「胰島素阻抗」。這是一種全身性代謝問題，在肝臟的表現為脂肪堆積，在血管則引起內皮細胞發炎、破壞，脂肪肝是代謝症候群警訊之一，也反映出全身血管與器官受到傷害，治療上更顯迫切。

為了讓民眾更了解代謝性脂肪肝的傷害，肝策會提出「代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動分級」，劉俊人語重心長地提醒，「千萬別讓肝臟健康走上紅燈！」如果20、30歲有明顯肝纖維化，40歲恐怕就會演變成肝硬化，若繼續惡化下來，經過10到20年就有肝癌風險。年輕個案大部分都有肥胖問題，建議有脂肪肝至少要減重5%以上。

一旦有脂肪肝，須找專業醫師診斷、評估

「代謝性脂肪肝及脂肪肝認知調查」也顯示，台灣約有四成有脂肪肝的民眾未就醫，而是以保健食品、保肝保健品作為應對方式。劉俊人分析，民眾選擇以生活型態調整，而非就醫的原因在於過去代謝性脂肪肝炎缺少實證有效的藥物，醫療端難以介入，患者只能觀望。

目前最新研究已證實，GLP-1（類葡萄糖胜肽-1受體促效劑）可以改善與脂肪肝相關的肝臟發炎以及肝纖維化。劉俊人說明，並非所有GLP-1藥物都有實證證明可改善代謝性脂肪肝，建議由醫師評估，視患者需要開立處方。

有些研究認為，GLP-1對降低心血管疾病風險也有幫助。臨床試驗顯示，約有七成受試者在接受治療72周治療後後，肝發炎、肝纖維化皆有好轉，且用藥後，無論體重有無變化，脂肪肝都明顯改善。

減少脂肪肝傷害，生活、飲食、治療都是重點

高嘉宏和劉俊人都提醒，想減少脂肪肝傷害，用藥只是其中一環，在生活、飲食上，也要好好管理、控制體重、控制三高指數，藥物的使用則應遵循仿單上的適應症、禁忌症，若發現有代謝性脂肪肝問題，可找消化內科、新陳代謝科、家醫科等專業醫師諮詢，並與醫師討論是否需要進一步積極治療、處理。

●代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動分級：

綠燈（無代謝性脂肪肝）：目標為「預防」。40歲以下每2-3年定期健檢一次，40歲以上則是每年一次。維持規律健檢、均衡飲食，並每週至少累積150分鐘運動。 黃燈（代謝性脂肪肝/肝指數異常+1項代謝風險）：只要出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，再加上BMI ≥ 24或代謝症候群任一異常，即屬黃燈族群，應立即諮詢專科醫師進一步評估。 紅燈（確診為代謝性脂肪肝炎）：代表已進入纖維化高風險階段，需積極進行醫療介入，並與醫師討論包含GLP-1在內的治療策略，以避免疾病惡化至肝硬化、肝癌或心血管重大事件。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（右）提醒，台灣成人代謝性脂肪肝盛行率約33%，高於全球平均，代謝性脂肪肝病患中，約有一成最終會演變為代謝性脂肪肝炎(MASH)，因此民眾須正視其危險性！記者潘俊宏／攝影