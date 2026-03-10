快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

現代婦女基金會主辦NGO CSW70實體論壇 聯合國分享台灣經驗

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
現代婦女基金會董事長潘維剛帶隊前往紐約，舉辦NGO CSW70實體論壇，分享台灣經驗。圖／現代婦女基金會提供
現代婦女基金會董事長潘維剛帶隊前往紐約，舉辦NGO CSW70實體論壇，分享台灣經驗。圖／現代婦女基金會提供

現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第70屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）實體平行論壇，將於美東時間3月12日上午10時30分，在紐約曼哈頓救世軍會場展開。此次論壇以「從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略」為題，向國際社群分享台灣30餘年來，在性別暴力防治與司法改革制度上的成果。

本次論壇由現代婦女基金會董事長潘維剛擔任論壇主席，邀請國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher到場分享國際倡議經驗；台灣大學名譽教授王麗容擔任論壇主持人，論壇邀請4位講者，分別是現代婦女基金會董事王如玄、現代婦女基金會執行長邱淑華、國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧、以及嘉義市長黃敏惠，分別從各自的專業領域出發，將台灣30多年累積的在地實務經驗，轉化為可供國際社群對話、比較與借鏡的政策與制度洞見。

現代婦女基金會基金會表示，由近200個國家級和國際性的非政府組織共同組成的NGO CSW，是全球民間力量在聯合國框架下，推動性別平等與女性權益的交流平台，在聯合國婦女地位委員會期間舉辦周邊論壇，讓NGO分享實務經驗、連結國際網絡，並遊說政府落實協議，是提升全球女性地位的重要倡議機制，也是台灣婦女在國際舞台發聲、參與國際性別政策對話的重要管道。

基金會指出，主辦單位現代婦女基金會則是台灣第一個女性保護中心之的倡議與推動者，每年提供超過8000名家庭暴力、性侵害與性騷擾被害人整合性支持服務，並於法院端支持近3000件高衝突家庭案件，長期累積完整的司法陪伴、制度協作與政策倡議經驗。

基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。未來將持續深化國際交流，讓台灣制度創新與實務累積，成為全球推動婦女司法可近性的重要參考。

現代婦女基金會 黃敏惠 潘維剛 聯合國

延伸閱讀

以色列論壇談女力因應地緣挑戰韌性 駐以代表出席

國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

聯合國婦女大會 台灣性平週活動紐約啟動

期交所推廣性別平權

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。