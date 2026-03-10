現代婦女基金會主辦NGO CSW70實體論壇 聯合國分享台灣經驗

由現代婦女基金會主辦、國際蘭馨交流協會中華民國總會協辦的第70屆非政府組織婦女地位委員會（NGO CSW70）實體平行論壇，將於美東時間3月12日上午10時30分，在紐約曼哈頓救世軍會場展開。此次論壇以「從台灣在地實踐到國際承諾：台灣促進婦女司法可近性的多層次策略」為題，向國際社群分享台灣30餘年來，在性別暴力防治與司法改革制度上的成果。

本次論壇由現代婦女基金會董事長潘維剛擔任論壇主席，邀請國際蘭馨總會前總裁Sharon Fisher到場分享國際倡議經驗；台灣大學名譽教授王麗容擔任論壇主持人，論壇邀請4位講者，分別是現代婦女基金會董事王如玄、現代婦女基金會執行長邱淑華、國際蘭馨交流協會台灣專區總監施秉慧、以及嘉義市長黃敏惠，分別從各自的專業領域出發，將台灣30多年累積的在地實務經驗，轉化為可供國際社群對話、比較與借鏡的政策與制度洞見。

現代婦女基金會基金會表示，由近200個國家級和國際性的非政府組織共同組成的NGO CSW，是全球民間力量在聯合國框架下，推動性別平等與女性權益的交流平台，在聯合國婦女地位委員會期間舉辦周邊論壇，讓NGO分享實務經驗、連結國際網絡，並遊說政府落實協議，是提升全球女性地位的重要倡議機制，也是台灣婦女在國際舞台發聲、參與國際性別政策對話的重要管道。

基金會指出，主辦單位現代婦女基金會則是台灣第一個女性保護中心之的倡議與推動者，每年提供超過8000名家庭暴力、性侵害與性騷擾被害人整合性支持服務，並於法院端支持近3000件高衝突家庭案件，長期累積完整的司法陪伴、制度協作與政策倡議經驗。

基金會表示，此次論壇不僅回應CSW70全球議程，更象徵台灣民間社會在國際性別正義對話中的積極角色。未來將持續深化國際交流，讓台灣制度創新與實務累積，成為全球推動婦女司法可近性的重要參考。