國內線票價調漲「啟動檢討」 民航局評估調整機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內線機票票價已逾26年未全面檢討，隨著人事成本增加及航空公司機隊更新投資，華信航空與立榮航空近年均向主管機關反映經營成本上升，並提出票價機制調整申請。交通部民航局10日表示，目前仍處於局內資料蒐集與評估階段，尚未訂出明確調整時程。

現行國內線票價機制為民航局於1999年11月依航空公司提報的14項成本項目計算各航線運價上下限，再由業者在區間內自行訂定票價。2014年曾針對其中油料成本改採浮動機制，使票價可隨油價變動調整，但其餘13項成本至今尚未進行全面檢討。

民航局長何淑萍表示，華信航空與立榮航空在過去兩、三年間多次反映國內線經營成本上升，包括人事費用增加、疫情期間機組員相關成本，以及各項營運支出提高等因素。由於票價制度長期未調整，相關成本變動確實需要進一步檢視。

不過她也指出，國內線航空運輸與離島交通需求密切相關，票價調整除了考量航空公司營運成本與永續經營外，也須兼顧離島居民基本交通需求及相關配套措施，因此整體評估需從多面向審慎考量。

對於華信航空提出票價最高可能調整約15%的看法，何淑萍表示，業者確實有提出其期待的調整幅度，但民航局仍須先蒐集各項成本資料並進行完整檢討，待整體評估完成後，才會進一步討論是否調整票價以及調整幅度。

她並指出，國內線票價計算涉及14項成本，包括油料成本、機組員成本等項目，民航局目前正蒐集航空公司相關營運成本與營收資料進行評估。若未來確定需要調整票價，仍須召開票價審議委員會，並就相關配套措施進行討論與說明，目前仍在內部檢討評估階段。

華信航空日前則表示，已於去年11月底向民航局提出票價調整方案，初步估算整體營運成本增加約20%，希望至少調整票價10%，並期待今年能夠上路。華信也建議未來一般旅客可採浮動票價機制，而離島居民則維持現行優惠票價，以兼顧民生需求與航空公司營運成本。

