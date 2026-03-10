大千攜手HTC引進醫學中心級「生成式AI虛擬人」 盼智慧醫療服務再提升

苗栗市大千綜合醫院為落實政府「健康台灣深耕計畫」，宣佈與HTC深度合作引進與全國頂尖醫學中心同等級的「生成式AI虛擬人」技術，透過打造「數位孿生虛擬教學醫院」，將AI應用於醫學教育與臨床溝通，盼提供醫學中心等級的優質智慧醫療體驗。

院方指出，目前生成式AI虛擬人技術多見於大型醫學中心，大千此次引進，盼展現技術接軌國際的決心。

大千綜合醫院教學副院長賴賢勇表示，院方引進「生成式AI虛擬人」技術不僅是設備的升級，更是教育模式的革新，希望讓苗栗的醫療服務具備更高的溫度與專業。

他強調，不同於傳統訓練僅侷限於單一技能，大千打造以病人為中心的「數位孿生虛擬教學醫院」能串連病人的完整診療歷程，從初診溝通、檢驗檢查、診斷治療到後續照護。這套系統讓學員在虛擬環境中體驗跨部門協作，提供最貼近真實臨床的培訓，確保醫護人員面對病人時，能提供最精準且周全的照顧。

透過AI虛擬人24小時不間斷且無壓力的模擬環境，醫事人員能反覆演練常見的溝通需求與病人疑慮，這不僅能大幅減輕一線人員的心理壓力，更能在保障醫療安全前提下，實質提升病人的就醫滿意度與信任感。

賴賢勇強調，大千此次引進「生成式AI虛擬人」技術，不僅驅動了智慧醫療的高品質照護，更展現對「全人醫療」教育的長期承諾。未來，將持續深化數位孿生技術的應用，將科技力量轉化為有溫度的醫療品質，為民眾打造具備國際水準、醫學中心等級的健康守護。

大千醫院盼透過打造數位孿生虛擬教學醫院，提供優質的智慧醫療體驗。圖／大千綜合醫院提供

為落實健康台灣深耕計畫，大千與HTC合作引進生成式AI虛擬人技術，讓醫師、護理、醫技人員共同學習。圖／大千綜合醫院提供