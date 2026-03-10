快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

大千攜手HTC引進醫學中心級「生成式AI虛擬人」 盼智慧醫療服務再提升

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
大千醫院表示AI虛擬人串連病人完整歷程，培訓學員可提供最精準且周全的照顧。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院表示AI虛擬人串連病人完整歷程，培訓學員可提供最精準且周全的照顧。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院為落實政府「健康台灣深耕計畫」，宣佈與HTC深度合作引進與全國頂尖醫學中心同等級的「生成式AI虛擬人」技術，透過打造「數位孿生虛擬教學醫院」，將AI應用於醫學教育與臨床溝通，盼提供醫學中心等級的優質智慧醫療體驗。

院方指出，目前生成式AI虛擬人技術多見於大型醫學中心，大千此次引進，盼展現技術接軌國際的決心。

大千綜合醫院教學副院長賴賢勇表示，院方引進「生成式AI虛擬人」技術不僅是設備的升級，更是教育模式的革新，希望讓苗栗的醫療服務具備更高的溫度與專業。

他強調，不同於傳統訓練僅侷限於單一技能，大千打造以病人為中心的「數位孿生虛擬教學醫院」能串連病人的完整診療歷程，從初診溝通、檢驗檢查、診斷治療到後續照護。這套系統讓學員在虛擬環境中體驗跨部門協作，提供最貼近真實臨床的培訓，確保醫護人員面對病人時，能提供最精準且周全的照顧。

透過AI虛擬人24小時不間斷且無壓力的模擬環境，醫事人員能反覆演練常見的溝通需求與病人疑慮，這不僅能大幅減輕一線人員的心理壓力，更能在保障醫療安全前提下，實質提升病人的就醫滿意度與信任感。

賴賢勇強調，大千此次引進「生成式AI虛擬人」技術，不僅驅動了智慧醫療的高品質照護，更展現對「全人醫療」教育的長期承諾。未來，將持續深化數位孿生技術的應用，將科技力量轉化為有溫度的醫療品質，為民眾打造具備國際水準、醫學中心等級的健康守護。

大千醫院盼透過打造數位孿生虛擬教學醫院，提供優質的智慧醫療體驗。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院盼透過打造數位孿生虛擬教學醫院，提供優質的智慧醫療體驗。圖／大千綜合醫院提供

為落實健康台灣深耕計畫，大千與HTC合作引進生成式AI虛擬人技術，讓醫師、護理、醫技人員共同學習。圖／大千綜合醫院提供
為落實健康台灣深耕計畫，大千與HTC合作引進生成式AI虛擬人技術，讓醫師、護理、醫技人員共同學習。圖／大千綜合醫院提供

大千醫院表示透過反覆演練，能實質提升病人的就醫滿意度與信任感。圖／大千綜合醫院提供
大千醫院表示透過反覆演練，能實質提升病人的就醫滿意度與信任感。圖／大千綜合醫院提供

HTC 病人 醫護人員

延伸閱讀

亞大攜長聯 開發智慧照護機器人

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。