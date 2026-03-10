過境航路費收入創高 民航局：飛航服務費15年未調將檢討

交通部民航局10日指出，自去年調整「過境航路服務費」後，2025年全年過境航路服務費收入逾28億元，較2024年成長近3成，創歷史新高；「飛航服務費」也成長了6.72％，收入近20億元。此外，民航局長何淑萍透露，飛航服務費已15年未調，目前將在持續檢討中是否要調漲。

民航局指出，2025年我國際航空客運持續穩健復甦，客運量已回升至5,833萬人次，較2024年的5,356萬人次成長9%。實施中的冬季班表每周平均2,981班，也已超越疫情前的每周2,957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。市占率方面，去年有6家國籍航空及86家外籍業者（陸籍16家）在台營運。國籍業者在陸續引進機隊、提升運能下，全年載運3,371萬人次（占58%）、外籍業者載運2,122萬人次（占36%）及陸籍業者載運340萬人次（占6%）

此外，國際航空運輸協會(IATA)預測，全球航空客運量2026年整體將成長4.9%，其中亞太地區是成長最快的區域，高達7.3%。又觀察本年1月份國際客運量最新趨勢達530萬人次，已恢復至疫情前同期的109%，預期本年台灣國際線運量可望在114年的運量基礎再往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高。

根據民航局統計，2025年「過境航路服務費」收入逾28億元，較2024年成長近3成；「飛航服務費」也成長了6.72％，收入近20億元。其中，2025年過境航路服務費收入排行3名依序為國泰航空、香港快運航空與大韓航空，前10名中，低成本航空由2024年的5席稍減至4席。而台北飛航情報區航行量最高之航路排名，由東南亞及香港北上經本區前往日本與北美之M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間之Q11航路，第3名則為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞之A1航路。

飛航服務費部分，收入主要來源仍為國籍航空公司，前三名仍為長榮、華航與星宇航空；以貨運為主之聯邦快遞（FDX）排名第7。

不過，對於飛航服務費部分，何淑萍透露，目前的費用已經有15年未調整，且我國的收費標準相比國際間相對便宜，目前民航局也在正檢討中討論是否要調漲，不過具體時間表未定。