19歲男約砲染梅毒二期…疾管署：15至24歲染梅毒病例年增8％ 增幅最高

疾管制今公布國內性傳染病疫情趨勢，結果呈現「愛滋、淋病罹病人數下降，僅梅毒病例上升」的現象，根據統計，2025年梅毒新增案例多達9935例，比2024年增加2%，其中15歲到24歲年輕族群罹患梅毒的病例，去年接近有2千例，與六年前相比，人數翻倍，若與前年罹病人數相比，上升約8%，為各年齡層之最。

去年，全國新增愛滋病患者為879例、淋病6417例，與前年相比，分別下降12%與16%，僅有梅毒病例上升2%。疾管署副主任李佳琳表示，梅毒罹病病例雖然以25歲到34歲為最大宗，但15歲到24歲的年輕族群，從2020年起，就出現上升趨勢，從2020年的938例，一路上升到去年的1892例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，梅毒最大的陷阱是「你以為他痊癒了」，曾有一名19歲的男大生，使用交友軟體結識一名網友，當晚發生不安全的無套性行為，事後生殖器出現潰瘍，因不會疼痛，讓他不以為意，當普通皮膚病處理，原以為生殖器的潰瘍癒合，病情已經痊癒，沒想到兩個月後，手腳出現紅疹，合併發燒，經診斷已是梅毒第二期。

林詠青強調，梅毒的第一期為無痛性生殖器潰瘍（硬性下疳）、二期梅毒的手掌腳底紅疹，這兩個期別都可能幾個禮拜後就會痊癒，事實上，這是梅毒的障眼法，梅毒病毒此時正在體內大肆擴張，不僅會侵犯心臟血管、神經系統，此時也具有「極強」的傳染力。

林詠青表示，只要有過不安全性行為，就可能感染梅毒，以及其他性傳染病，如愛滋、淋病及Ｍ痘，他也提醒，愛滋病毒感染初期也常出現類似感冒症狀，如發燒、喉嚨痛、倦怠或淋巴腫大，容易被忽略。一旦有不安全性行為，一定要在七十二小時內盡速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥，並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險。

疾管署指出，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。