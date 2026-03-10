快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

19歲男約砲染梅毒二期…疾管署：15至24歲染梅毒病例年增8％ 增幅最高

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署今表示，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病毒感染與淋病病例雖呈下降趨勢，仍需持續防治與監測。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病毒感染與淋病病例雖呈下降趨勢，仍需持續防治與監測。記者翁唯真／攝影

疾管制今公布國內性傳染病疫情趨勢，結果呈現「愛滋、淋病罹病人數下降，僅梅毒病例上升」的現象，根據統計，2025年梅毒新增案例多達9935例，比2024年增加2%，其中15歲到24歲年輕族群罹患梅毒的病例，去年接近有2千例，與六年前相比，人數翻倍，若與前年罹病人數相比，上升約8%，為各年齡層之最。

去年，全國新增愛滋病患者為879例、淋病6417例，與前年相比，分別下降12%與16%，僅有梅毒病例上升2%。疾管署副主任李佳琳表示，梅毒罹病病例雖然以25歲到34歲為最大宗，但15歲到24歲的年輕族群，從2020年起，就出現上升趨勢，從2020年的938例，一路上升到去年的1892例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，梅毒最大的陷阱是「你以為他痊癒了」，曾有一名19歲的男大生，使用交友軟體結識一名網友，當晚發生不安全的無套性行為，事後生殖器出現潰瘍，因不會疼痛，讓他不以為意，當普通皮膚病處理，原以為生殖器的潰瘍癒合，病情已經痊癒，沒想到兩個月後，手腳出現紅疹，合併發燒，經診斷已是梅毒第二期。

林詠青強調，梅毒的第一期為無痛性生殖器潰瘍（硬性下疳）、二期梅毒的手掌腳底紅疹，這兩個期別都可能幾個禮拜後就會痊癒，事實上，這是梅毒的障眼法，梅毒病毒此時正在體內大肆擴張，不僅會侵犯心臟血管、神經系統，此時也具有「極強」的傳染力。

林詠青表示，只要有過不安全性行為，就可能感染梅毒，以及其他性傳染病，如愛滋、淋病及Ｍ痘，他也提醒，愛滋病毒感染初期也常出現類似感冒症狀，如發燒、喉嚨痛、倦怠或淋巴腫大，容易被忽略。一旦有不安全性行為，一定要在七十二小時內盡速就醫，經醫師評估使用HIV暴露後預防性投藥，並連續服藥28天，可大幅降低感染愛滋病毒的風險。

疾管署指出，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。

傳染病 疾管署 疫情 愛滋病

延伸閱讀

A流、B流同時發作 上周新增13例重症、2例死亡 日韓流感疫情下降

逾9成慢性腎臟病患不知自己罹病！ 專家教看「紅綠燈」檢視

男搭機突肩膀手肘劇痛、皮膚出現紅斑 竟是「潛水夫病」上身

12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫

相關新聞

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，已連續26個月負成長，值得注意的是，今年2月新生兒共6,523人，較1月份減少2,200人、月減25.2％，為有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

誰說減重一定要過得像修行？一名58歲的大姐為了瘦身拚了命，天天吃白饅頭、陽春麵配燙青菜，還嚴格執行168斷食，沒想到體重不減反增，一路飆到77公斤，連膝蓋都痛到無法爬樓梯。減重醫師蕭捷健看過菜單後直搖

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。