工程師過馬路看不到側邊來車險被撞 檢查發現青光眼「視野缺損逾4成」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
一名45歲科技業工程師，本身高度近視，工作時重度用眼，下班後也常看3C產品當低頭族，某次下班過馬路時，未注意到側面疾駛而來機車，險些釀成車禍。圖為中年低頭族示意圖，非當事人。本報資料照片。
一名45歲科技業工程師高度近視，工作時重度用眼，下班後常看3C產品當低頭族，某次下班過馬路時，未注意側面疾駛來的機車，險釀車禍。他就醫檢查，發現眼壓超出正常容許值3成，視野嚴重缺損近4成。醫師指出，視野缺損為青光眼典型症狀，我國病人數量突破50萬人，為國人失明主因，呼籲民眾注意青光眼這個「視力小偷」。

工程師自述，他看東西就像在濃霧中開車，眼前明亮，但周邊卻嚴重模糊。林口長庚醫院青光眼科主任李泳松指出，青光眼為漸進式、不可逆視神經病變，眼壓升高為主要危險因子，高眼壓會讓眼球內部的水分「房水」無法排出，壓迫視神經導致視野逐步消失，過去認為青光眼是老人專利，但我國高度近視族群眾多，年輕民眾也可能得青光眼，面臨失明風險。

李泳松指出，台灣是近視王國，許多30、40歲族群，近視度數超過500度，導致眼軸長、視神經遭拉扯，導致結構脆弱，壓力耐受度低於沒有近視者，因此即使測量到眼壓並未過高，視神經仍可能受損並持續萎縮；青光眼不可逆，治療目的並非恢復受損勢力，而是降低並控制眼壓，使用眼藥水減緩視神經惡化速度。

不過，部分患者因眼藥水出現紅癢等副作用困擾，或因工作忙碌未按時服藥，尋求其他治療選項。李永松指出，前述工程師病人，經評估後使用「微脈衝經鞏膜雷射」手術，與傳統雷射不同，這類雷射手法，將能量切割成為小脈衝，在短時間內間歇釋放，讓眼球組織在接受治療過程中，有足夠時間冷卻，避免熱能過度累積，導致健康組織熱傷害，提升安全性。

李泳松指出，除治療之外，維持良好用眼習慣是避免青光眼病人視野缺損惡化主要方式，建議民眾別在黑暗中滑手機，或長時間低頭看螢幕，這類姿勢會導致瞳孔放大、擠壓房水排出通道，導致眼壓在不知不覺中升高。另建議民眾多吃可抗氧化的深色蔬菜及水果，並維持良好睡眠習慣，也要避免短時間大量飲水、憋氣低頭重訓，或將領帶束得太緊，這都會導致眼壓升高。

40歲以上民眾，有青光眼家族病史、高度近視、偏頭痛、睡眠呼吸中止症、糖尿病、過高或過低血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查。

