快訊

過境航路服務費及飛航服務費收入 雙創歷史新高

中央社／ 台北10日電

民航局統計，114年過境航路服務費收入超過28億元，飛航服務費收入將近20億元，2項服務費都創下歷史新高。

隨著空運回溫，航管相關服務收入也明顯增加，根據交通部民用航空局統計，去年「過境航路服務費」收入逾新台幣28億元，較前年成長近3成；「飛航服務費」也成長6.72%，收入將近20億元，雙雙創下歷年新高。

民航局長何淑萍接受媒體訪問表示，去年客運量逐漸回升至5833萬人次，較2024年的5356萬人次成長9%，實施中的冬季班表每周平均2981班，也已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的每周2957班。

何淑萍說，過境服務費是對於飛航服務總台相關設施以及人力成本有關，過去已經10幾年沒有調整，去年3月1日1架次從1萬元調整至1萬3500元，對於未來的服務相信也可以有所提升。

何淑萍指出，所有飛機在台北飛航情報區都需要飛航服務總台提供氣象等相關服務，飛航服務費收入增加，是提升飛航服務優化跟相關效率的基礎。

民航局分析，2025年過境航路服務費收入排行前10名航空公司中，前3名依序仍為國泰航空、香港快運航空與大韓航空；前10名中的低成本航空由原本的5席稍減至4席。

民航局說，台北飛航情報區航行量最高的航路排名，仍由東南亞及香港北上經本區前往日本與北美M750航路居冠，第2名為往來韓國與東南亞間Q11航路，第3名為北美與日本南下經本區前往香港或延伸至東南亞A1航路。

飛航服務費部分，收入主要來源仍為國籍航空公司，前3名仍為長榮、華航與星宇航空，以貨運為主的聯邦快遞（FDX）排名第7，顯示國際航空貨運對台灣市場仍極為看重。

民航局 交通部 東南亞 服務費

