全台青光眼患者逾50萬 醫籲年過40定期檢查護視力

中央社／ 台北10日電

台灣青光眼患者突破50萬大關，是導致失明原因之一，尤其隨現代人3C不離手，青光眼已不只是老年人專利，醫師建議年過40歲應定期檢查，慎防「視力小偷」悄悄奪走視力。

根據衛生福利部113年度全民健康保險醫療統計年報，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年平均以約5%的速度增加。「由於雙眼視野區有互相重疊，具有代償功能，患者在早期往往毫無自覺。」林口長庚紀念醫院青光眼科主任李泳松今天透過新聞稿指出，等到視野明顯缺損、影響到核心視力時，往往已相當嚴重。

李泳松分享近期門診案例，一名45歲高度近視的科技業工程師，不僅工作時重度用眼，下班也常熬夜使用3C產品。日前下班過馬路時，竟完全沒察覺側方疾駛而來的機車，險些發生意外。

李泳松說，個案原本以為是單純的過度疲勞精神不濟加上近視加深，就醫檢查後才驚覺眼壓已高過正常容許值30%以上，視野已缺損接近4成，自述「就像在濃霧中開車」，明明前方是亮的，但視角周邊卻被模糊的白霧籠罩，這正是典型的青光眼症狀。

李泳松解釋青光眼的成因，是一種漸進式且不可逆的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，當眼球內睫狀體分泌的「房水」排出受阻，會導致眼壓持續升高並壓迫視神經。

值得注意的是，李泳松強調，台灣被稱為「近視王國」，許多3、40歲青壯年擁有500度以上高度近視，這類族群眼軸較長、視神經結構脆弱，對壓力的耐受力較低，即便眼壓量測數值正常，視神經仍可能持續受損萎縮。預防勝於治療，

李泳松呼籲民眾護眼應落實於生活細節。切忌在黑暗中滑手機或長時間低頭看螢幕，以免瞳孔放大擠壓房水排出通道，導致眼壓暗中飆高；同時應避免短時間內大量飲水、憋氣低頭重訓，或將領帶束得過緊。

在日常保養上，建議多攝取具抗氧化能力的深色蔬果，保持充足睡眠與有氧運動習慣。李泳松也提醒，40歲以上民眾若有青光眼家族病史、高度近視、偏頭痛、睡眠呼吸中止症、糖尿病或血壓異常等高危險因子，務必每年接受完整的眼科檢查，及早發現與治療。

