賣場烤雞快吃完看到一堆屎？台中市食安處：將派員稽查

台中有民眾到沙鹿區某賣場買烤雞，吃快完時發現雞胸內有一堆黑色物疑似屎，聞起來臭，民眾將畫面PO網，網友說雞胸內不會有屎，應是他物；台中市食安處今天表示，已錄案將派員前往稽查，稽查過程若發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將先責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將依食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

民眾在網路爆料公社和Threads發文和影片說，他到某賣場買了一隻烤雞，吃的時候聞到臭味，但聞起來感覺沒壞掉，吃快完時，撥開雞胸骨，看到內有一堆黑色物，他覺得像屎，打電話問賣場客服人員，對方說不好意思，可能沒有清理乾淨，可能退款處理，網友說他目前身體沒事；影片在網路上引起討論，有網友說，雞胸內不可能有屎，烤雞也會去除內臟，黑色物仍待鑑定。

台中市食安處今天說明，針對民眾於社群媒體反映，沙鹿區某大型賣場製作並販售烤雞，撥開後發現雞隻體內疑有異物情形，台中市食品藥物安全處已完成錄案，將依程序派員前往現場稽查，以釐清實際情形。

食安處說明，若稽查過程中發現業者有不符合食品良好衛生規範準則的情事，將先責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如發現店家有食品衛生管理疑慮，可檢具相關照片或影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉。食安處接獲通報後將盡速依法查處，共同守護市民飲食安全。