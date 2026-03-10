快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

賣場烤雞快吃完看到一堆屎？台中市食安處：將派員稽查

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中有民眾到沙鹿區某賣場買烤雞，吃快完時發現雞胸內有一堆黑色物疑似屎，聞起來臭，民眾將畫面PO網，網友說雞胸內不會有屎，應是他物；台中市食安處今天表示，已錄案將派員前往稽查，稽查過程若發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將先責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將依食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

民眾在網路爆料公社和Threads發文和影片說，他到某賣場買了一隻烤雞，吃的時候聞到臭味，但聞起來感覺沒壞掉，吃快完時，撥開雞胸骨，看到內有一堆黑色物，他覺得像屎，打電話問賣場客服人員，對方說不好意思，可能沒有清理乾淨，可能退款處理，網友說他目前身體沒事；影片在網路上引起討論，有網友說，雞胸內不可能有屎，烤雞也會去除內臟，黑色物仍待鑑定。

台中市食安處今天說明，針對民眾於社群媒體反映，沙鹿區某大型賣場製作並販售烤雞，撥開後發現雞隻體內疑有異物情形，台中市食品藥物安全處已完成錄案，將依程序派員前往現場稽查，以釐清實際情形。

食安處說明，若稽查過程中發現業者有不符合食品良好衛生規範準則的情事，將先責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食品安全衛生管理法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如發現店家有食品衛生管理疑慮，可檢具相關照片或影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉。食安處接獲通報後將盡速依法查處，共同守護市民飲食安全。

台中 台中市 賣場

延伸閱讀

噁照曝光！萬華滷肉飯名店遭爆餐點裡有菸頭 衛生局稽查揪4缺失

嬰幼兒食品鉛、無機砷等標準寬鬆 監察院要衛福部檢討改進

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

相關新聞

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，已連續26個月負成長，值得注意的是，今年2月新生兒共6,523人，較1月份減少2,200人、月減25.2％，為有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

誰說減重一定要過得像修行？一名58歲的大姐為了瘦身拚了命，天天吃白饅頭、陽春麵配燙青菜，還嚴格執行168斷食，沒想到體重不減反增，一路飆到77公斤，連膝蓋都痛到無法爬樓梯。減重醫師蕭捷健看過菜單後直搖

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。