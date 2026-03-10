台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，已連續26個月負成長，值得注意的是，今年2月新生兒共6,523人，較1月份減少2,200人、月減25.2％，為有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。

2026-03-10 14:50