快訊

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長。圖／聯合報系資料照片 林麗玉
內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，已連續26個月負成長，值得注意的是，今年2月新生兒共6,523人，較1月份減少2,200人、月減25.2％，為有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。

截至今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，與去年同期比較減少10萬4,341人。從縣市別來看，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.6％，其次為新竹縣0.29％、台中市0.18％；人口減少最多依序為金門縣2.50％、連江縣1.96％、台北市1.87％。

在新生兒人數部分，今年2月出生數為6,523人，約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為3.65‰，較上年同月減少3,884人、年減37.32％，較上月減少2,200人、月減25.22％。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣5.62‰，其次為臺東縣4.95‰，再其次為花蓮縣4.68‰；最低為基隆市2.54‰，其次為臺南市2.85‰，再其次為連江縣2.87‰。

新生兒 台中市 內政部

