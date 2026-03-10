快訊

A流、B流同時發作 上周新增13例重症、2例死亡 日韓流感疫情下降

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署今表示，國內流感B型上周已經超車A型，並於上周新增13例重症，2例死亡。記者翁唯真／攝影
疾管署今表示，國內流感B型上周已經超車A型，並於上周新增13例重症，2例死亡。記者翁唯真／攝影

疾管署今指出，國內流感B型上周已經超車A型，並於上周新增13例重症，2例死亡。全球流行情況，也是A、B型共存狀況，全國流感疫苗僅餘約6.7萬劑。而國內供應公費新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種廠牌，皆庫存充足，其中莫德納約79.6萬劑、Novavax約17.1萬劑，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果。

疾管署指出，截至今年3月9日，本季新冠疫苗接種累計約166.8萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.4萬人次，而本流感季公費流感疫苗接種約676.1萬人次。接種新冠疫苗仍是預防新冠併發重症最有效的方法，而國內供應兩種廠牌公費新冠疫苗對於目前國內外主流變異株均安全有效，且國內新冠疫苗不良事件通報情形已下降與流感疫苗相當，無觀察到須立即採取相關措施安全疑慮，提醒民眾別因過往接種經驗而擔憂副作用影響。

另，公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種措施，延長至今年4月30日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者，請把握擴大接種期間踴躍接種，提升免疫保護力，保障自身與家人健康。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第9周新冠門急診就診計1073人次，近期趨勢持平；另上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。去年10月起累計70例新冠併發重症本土病例，其中10例死亡，重症病例以65歲以上長者占73%及具慢性病史者占81%為多，93%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略降，惟美洲區署略升；鄰近的中國大陸、南韓、印尼及香港疫情略升或持平，惟整體仍處低點，日本疫情呈下降，另澳洲疫情上升。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家地區如大陸、香港、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。

依據疾管署監測資料顯示，第9周類流感門急診就診計8萬2187人次，較前一周下降14.7%；上周新增13例流感併發重症病例，包含1例H1N1、8例H3N2、1例A未分型、3例B型，及2例流感併發重症死亡均H3N2。

依實驗室監測資料顯示，本流感季累計568例重症病例，包含124例H1N1、419例H3N2、2例A未分型、23例B型，及113例死亡包含25例H1N1、85例H3N2、1例A未分型、2例B型，其中重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占82%為多，82%未接種本季流感疫苗。

全球流感陽性率下降，鄰近日本疫情下降，整體流行率仍高，主要流行型別為B型，中國呈低度流行，以A型H3N2及B型共同流行。此外，東亞、歐、北非、中南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為A型，另B型流感占比上升。

疾管署發言人林明誠呼籲，請民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。由於國內外新冠病毒傳播風險仍持續，對於健康威脅還是不容輕忽的，新冠疫苗全家皆可接種，呼籲民眾扶老攜幼共同接種，保障自身與家人健康。

