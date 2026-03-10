停航近4個月 鹽琉線今起復航 平日2航次、假日5航次

民營業者大福航運公司經營「鹽琉線」固定航線（鹽埔漁港—琉球新漁港）在停航近4個月後，今起起恢復航運服務，重新提供旅客往返小琉球交通選擇，提升海上交通運輸量能與便利性。

屏東縣府交旅處表示，鹽琉線是往返小琉球重要交通航線之一，為有效增加海運運輸能量與提升海運服務品質，屏縣府尋找其他業者投入營運，在旅遊旺季前，鹽琉線能再服務來往琉球遊客及鄉親們。大福航運恢復營運將採固定航班行駛，周一至周五每日2航次，周六及周日每天5航次。

屏縣府強調，「TAIWAN Hi新園海洋航運園區」是結合海運運輸及休閒遊憩功能航運園區，鹽琉線船運服務中心除提供旅客候船及旅運服務等功能，還設有三樓景觀餐廳、「TAIWAN Hi」3D立體彩繪階梯、海洋廣場、停車場、戶外景觀廁所及觀海平台等設施，可提供旅客與當地居民多元的休憩選擇。

交旅處指出，5月22日至24日推出「鹽琉趴」現場有園區吉祥物「園仔」貓咪、無人機展演、重量級卡司接力開唱外，還有超過百攤市集，集結文創、甜點、飲品、在地美食與手作品牌，深受年輕族群喜愛品牌共襄盛舉，讓遊客伴隨夕陽美景，享受超chill碼頭風情，感受屏東海岸獨特魅力。

屏縣府持續整合公共運輸，公路方面，高鐵左營站可搭台灣好行「9127D」直達園區；市區客運「608」線往返東港轉運站，經東琉線碼頭至鹽琉線船運服務中心；小黃公車則有「712」新園線、「736」崁頂西線及「736A」崁頂東線；並設置YouBike站，串聯東港與大鵬灣。