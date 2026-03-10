「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

誰說減重一定要過得像修行？一名58歲的大姐為了瘦身拚了命，天天吃白饅頭、陽春麵配燙青菜，還嚴格執行168斷食，沒想到體重不減反增，一路飆到77公斤，連膝蓋都痛到無法爬樓梯。減重醫師蕭捷健看過菜單後直搖頭，點出這就是典型的「蛋白質不足」，大姐以為是在減脂，其實掉的全是未來保命用的肌肉。

為了拯救這台「生鏽的引擎」，蕭醫師展開了10個月的大改造。第一招就是「換個順序吃」，建議早餐加兩顆茶葉蛋、晚餐補上一塊掌心大的肉，並堅持「先吃菜肉、後吃澱粉」的原則。這招讓血糖波動降低了三分之一，體重立刻乖乖掉了3公斤。

當體重降到75公斤時，遇到瓶頸卡了2週，大姐一度想靠「晚餐只吃1顆蘋果」強攻，卻被醫師緊急攔下。蕭醫師解釋，蛋白質具備超高的「食物產熱效應」，光消化就能耗熱量，建議她拉高蛋白質和膳食纖維的份量，再把白飯換成糙米或紅豆。此外，他傳授「高碳運動、中碳休息」的秘訣，讓大姐在快走完後再吃愛吃的麵包，這時澱粉會優先轉化為修補肌肉的動力，沒空變成肚子上的泳圈。

最後階段則引入一周2至3天的「低碳日」切換代謝引擎，並巧妙加入MCT油（中鏈脂肪酸）或椰子油，幫助身體找回燃脂記憶。經歷兩次停滯期考驗，大姐在8個月內成功甩肉16公斤，同時增肌4公斤，現在的她告別膝蓋痛，走路有風，甚至報名了肌力訓練班，用行動證明「找回雙腿的力氣，才是最高級的抗老」！