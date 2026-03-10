快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女性都想減肥，但一項研究顯示，中老年女性保持穩定體重，反而能提高活到100歲的機率。示意圖／Ingimage
許多女性都想減肥，但一項研究顯示，中老年女性保持穩定體重，反而能提高活到100歲的機率。示意圖／Ingimage

誰說減重一定要過得像修行？一名58歲的大姐為了瘦身拚了命，天天吃白饅頭、陽春麵配燙青菜，還嚴格執行168斷食，沒想到體重不減反增，一路飆到77公斤，連膝蓋都痛到無法爬樓梯。減重醫師蕭捷健看過菜單後直搖頭，點出這就是典型的「蛋白質不足」，大姐以為是在減脂，其實掉的全是未來保命用的肌肉。

為了拯救這台「生鏽的引擎」，蕭醫師展開了10個月的大改造。第一招就是「換個順序吃」，建議早餐加兩顆茶葉蛋、晚餐補上一塊掌心大的肉，並堅持「先吃菜肉、後吃澱粉」的原則。這招讓血糖波動降低了三分之一，體重立刻乖乖掉了3公斤。

當體重降到75公斤時，遇到瓶頸卡了2週，大姐一度想靠「晚餐只吃1顆蘋果」強攻，卻被醫師緊急攔下。蕭醫師解釋，蛋白質具備超高的「食物產熱效應」，光消化就能耗熱量，建議她拉高蛋白質和膳食纖維的份量，再把白飯換成糙米或紅豆。此外，他傳授「高碳運動、中碳休息」的秘訣，讓大姐在快走完後再吃愛吃的麵包，這時澱粉會優先轉化為修補肌肉的動力，沒空變成肚子上的泳圈。

最後階段則引入一周2至3天的「低碳日」切換代謝引擎，並巧妙加入MCT油（中鏈脂肪酸）或椰子油，幫助身體找回燃脂記憶。經歷兩次停滯期考驗，大姐在8個月內成功甩肉16公斤，同時增肌4公斤，現在的她告別膝蓋痛，走路有風，甚至報名了肌力訓練班，用行動證明「找回雙腿的力氣，才是最高級的抗老」！

體重 醫師 減重 蛋白質

延伸閱讀

吃宵夜像在大腦放火？醫師揭生理時鐘影響：身體更容易囤脂

從70kg狂降到45kg！ 日本女大生花5年「醜小鴨變天鵝」 3大不復胖法則公開

相關新聞

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部公布最新戶口統計資料，今年2月底，台灣總人口數為2,328萬273人，已連續26個月負成長，值得注意的是，今年2月新生兒共6,523人，較1月份減少2,200人、月減25.2％，為有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

誰說減重一定要過得像修行？一名58歲的大姐為了瘦身拚了命，天天吃白饅頭、陽春麵配燙青菜，還嚴格執行168斷食，沒想到體重不減反增，一路飆到77公斤，連膝蓋都痛到無法爬樓梯。減重醫師蕭捷健看過菜單後直搖

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。