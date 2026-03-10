快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

經典賽悍將之光！ 富邦包240萬獎金大紅包表揚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊雖未能晉級八強，但寫下在WBC賽史首次對韓國奪勝的里程碑，富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表。圖／富邦悍將提供
2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊雖未能晉級八強，但寫下在WBC賽史首次對韓國奪勝的里程碑，富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表。圖／富邦悍將提供

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽告一段落，中華隊雖未能晉級八強，但在小組賽擊敗強敵韓國隊，寫下在WBC賽史首次對韓國奪勝的里程碑，全隊展現高度韌性與拚勁。富邦特別頒發總獎金240萬元表揚本次賽會表現傑出的悍將代表，包括球員張育成、張奕、曾峻岳、教練高國輝各50萬元，訓練員高挺耀、防護員林家儀各10萬元，另外入選培訓隊的戴培峰、李東洺也各獲得10萬元獎金，感謝悍將們為國爭光。

本屆經典賽悍將共有五名球員張育成、張奕、曾峻岳、戴培峰、李東洺入選培訓隊，最後張育成、張奕、曾峻岳入選中華隊，前往東京與日本、韓國、捷克、澳洲隊爭奪晉級機會。中華隊雖不敵澳洲、日本，在擊敗捷克拿下首勝後，面對陣中擁有多名大聯盟球星的韓國隊，悍將三位選手皆有精彩表現：張育成敲出陽春全壘打先馳得點；張奕9局上場守住壘上有人危機、取得勝投；曾峻岳則是在10局封鎖對手拿下救援成功。悍將代表們連線締造歷史性勝利，張育成更連續四場比賽敲安打，是中華隊最火燙的打者。

富邦集團董事長蔡明忠不僅在集訓時曾到場為中華隊頒贈加菜金，正式賽會期間更親臨東京巨蛋為中華隊打氣，比賽中更化身球迷，高舉張育成等人的應援毛巾吶喊加油，以實際行動力挺中華隊及悍將選手。

儘管中華隊最終因戰績相同、比較失分率，未能晉級八強賽，但本屆賽事的拚戰精神，將每一位台灣球迷連結一起。富邦將頒發獎金總獎金240萬元，鼓勵慰勞選手們為國辛勤付出。

蔡明忠 大聯盟 富邦 棒球

延伸閱讀

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

經典賽史首勝韓！5：4 中華隊擊潰南韓 晉八強看今韓澳戰

經典賽／2勝2敗全命中！網紅薩摩耶「神預測」中華隊預賽戰績

相關新聞

清明4天連假車流考驗國道 國5最佳行駛時段曝光

今年清明連假長達4天，預估南向車流集中在連假第1至2日，北向車流集中在第3至4日，交通需求已掃墓返鄉及旅遊為主，交通部高公局建議，連假前2天預估國5自清晨5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

4成民眾脂肪肝也不就醫！台大醫估全台7百萬病人 逾9成是黑數

衛福部調查顯示，我國成人代謝性脂肪肝盛行率33%，換算全台約700萬人得病，不過，少有民眾積極篩檢、治療，台灣肝病醫療策進會公布首份「代謝性脂肪肝及肝炎認知調查」結果，發現近8成民眾不了解脂肪肝炎、逾7成民眾未意識到自身風險，且即使已被告知罹患脂肪肝，高達4成民眾選擇不就醫。醫師指出，全台積極追蹤的代謝性脂肪肝病人，比率不足一成。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。