打排卵針增罹癌風險？ 醫師闢謠：國際研究顯示無差異

排卵刺激針劑會增加癌症風險嗎？近期藝人分享罹癌經歷，引發社群討論「做人工生殖可能提高罹患乳癌機率」，引起不少人擔憂。婦產科醫師出面澄清，目前全球多項大型研究顯示，試管嬰兒療程並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌的風險，不必過度恐慌。

開業生殖醫學科醫師李日升表示，許多人認為，試管嬰兒的療程會使用荷爾蒙藥物，或打排卵針刺激卵泡生長。取卵手術可能對卵巢造成影響，以及荷爾蒙濃度增加，都可能會造成罹患卵巢癌、子宮內膜癌與乳癌。但是從醫學研究角度來看，現階段並沒有「用藥增加風險上升」的資料，許多迷思謠言都未經證實。

李日升以一項荷蘭研究指出，共追蹤3萬625名接受人工生殖療程的女性，結果發現試管療程的女性並沒有較高的卵巢癌發生率。這項長達17年的全國性研究，團隊進一步分析療程次數、取卵顆數、是否曾發生卵巢過度刺激症候群（OHSS），以及不同不孕原因等因素，結果也都沒有顯示與卵巢癌風險增加有關。

荷蘭另一項追蹤2萬5,108名女性長達近20年的研究顯示，一般女性與接受人工生殖療程女性的乳癌發生率並沒有顯著差異。統計結果顯示，一般女性乳癌發生率約為每10萬人有163.3人，使用人工授精女性罹患乳癌機會是167.2人，而接受試管療程女性罹患乳癌機會是163.5人。

一篇整合多項研究的統合分析，納入77萬6,224名女性資料，其中超過10萬人有接受試管療程。研究結果顯示，接受試管嬰兒療程的女性並無增加子宮內膜癌風險。部分研究發現，接受試管療程女性的子宮內膜癌發生率略低，試管人工授精並不會增加卵巢癌、子宮內膜癌、乳癌機會。

李日升指出，目前研究顯示試管療程中的用藥並不會增加乳癌風險，醫界推測，可能與療程中使用的黃體素具有保護子宮內膜的效果有關，因為在臨床上，高劑量黃體素也曾被用於早期子宮內膜癌的治療，用來抑制雌激素，使癌細胞退化。

過去有研究觀察到「不孕症與某些癌症可能存在關聯」，李日升說，多數情況與不孕症本身的成因有關，並非不孕治療。例如乳癌的發病率會隨著年齡增長而增加，或是常見的多囊性卵巢症候群（PCOS）患者，部分會合併代謝異常；另外也可能因家族遺傳或基因因素，使某些族群本身就具有較高的癌症風險。

李日升提醒，如果女性有乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌家族史，或出現相關症狀，應定期接受檢查與評估生育計畫，別被「荷爾蒙＝致癌」的錯誤迷思嚇退。若不幸罹患癌症，在接受化學治療或放射線治療前，也可以討論冷凍卵子或冷凍胚胎等生育保存方式，保留未來的生育機會。