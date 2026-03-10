快訊

抓到人了！造謠中華隊經典賽承認打假球 無業男到案稱「輸太多才質疑」

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

中央社／ 記者高華謙台北10日電
內政部統計，截至民國115年2月底，台灣人口數已連續26個月負成長；2月新生兒共6523人，較1月大減25.2%。圖／聯合報系資料照片 余承翰
內政部統計，截至民國115年2月底，台灣人口數已連續26個月負成長；2月新生兒共6523人，較1月大減25.2%。圖／聯合報系資料照片 余承翰

內政部統計，截至民國115年2月底，台灣人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；2月新生兒共6523人，較1月少了2200人、大減25.2%，這也是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，粗出生率最低縣市為基隆市、台南市與連江縣。

內政部今天公布115年2月戶口統計資料，截至今年2月底，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人，平均每天減少285.87人，與1月比較則減少8772人。

就縣市別言，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.60%，其次為新竹縣0.29%、台中市0.18%；人口減少最多依序為金門縣2.50%、連江縣1.96%、台北市1.87%。

備受關注的新生兒部分，今年2月出生數為6523人，約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之3.65，較1月減少2200人，也較去年同期減少3884人。就縣市來說，粗出生率最高為澎湖縣千分之5.62，其次為台東縣千分之4.95、花蓮縣千分之4.68；最低依序為基隆市千分之2.54、台南市千分之2.85、連江縣千分之2.87。

繼去年4月新生兒8684人、5月8433人、11月7946人接連創下史上單月新低紀錄後，今年2月出生數6523人，更是單月新生兒首度跌破7000人。

死亡數方面，2月死亡1萬4881人，平均約每2.7分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.33，較去年同期減少7007人，較1月減少2648人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，2月遷入人口數為5萬6116人，較1月減少1萬4926人；遷出人口數為5萬6530人，較1月減少1萬5793人，淨遷入人口數為負414人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2月人口自然增加為負8358人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2月為負414人；整體計算自然增加與社會增加後，2月總人口較1月減少8772人。

此外，2月結婚共6733對，其中不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為千分之3.77。離婚/終止結婚共2995對，其中不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為千分之1.68。

截至今年2月底，台灣0至14歲人口數為266萬7349人，占總人口比率11.46%；15至64歲人口數為1590萬5248人，占68.32%；65歲以上人口數為470萬7676人，占20.22%。與1月相較，0至14歲與15至64歲人口比率都些微下降，65歲以上老年人口占比則增加0.07個百分點。

新生兒 台中市 內政部

延伸閱讀

單日育嬰留停 男性增至4成

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

中國2月CPI年增1.3% 近3年來最高

相關新聞

清明4天連假車流考驗國道 國5最佳行駛時段曝光

今年清明連假長達4天，預估南向車流集中在連假第1至2日，北向車流集中在第3至4日，交通需求已掃墓返鄉及旅遊為主，交通部高公局建議，連假前2天預估國5自清晨5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

4成民眾脂肪肝也不就醫！台大醫估全台7百萬病人 逾9成是黑數

衛福部調查顯示，我國成人代謝性脂肪肝盛行率33%，換算全台約700萬人得病，不過，少有民眾積極篩檢、治療，台灣肝病醫療策進會公布首份「代謝性脂肪肝及肝炎認知調查」結果，發現近8成民眾不了解脂肪肝炎、逾7成民眾未意識到自身風險，且即使已被告知罹患脂肪肝，高達4成民眾選擇不就醫。醫師指出，全台積極追蹤的代謝性脂肪肝病人，比率不足一成。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。