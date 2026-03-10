快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

勞保行政事務費調高至16元？ 洪申翰：朝這方向努力

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、勞動部長洪申翰（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）、勞動部長洪申翰（右）列席備答詢。記者許正宏／攝影

勞保行政事務費現行補助每人每月新台幣14元，立委關注是否有機會調漲到16元。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。行政院長卓榮泰說，有合理預算的話，他會支持。

卓榮泰10日率洪申翰等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

為加強職業工會及漁會辦理勞保及災保業務，勞保局補助符合條件之工、漁會，按當月已繳納勞保費人數，補助每人每月新台幣14元行政事務費；若僅參加職保者，補助每人每月3元。立委賴瑞隆質詢問及，勞保行政事務費，能否調到至少每人每月16元以上？

卓榮泰表示，歷史上來看，從2019年開始，從原來10元調到12.5元，2025年又調到14元。因為預算的問題，必須跟勞動部確認能否調整。

洪申翰表示，謝謝賴瑞隆來反映工會的期待，工會這幾年承辦相關業務，行政成本確實有增加。勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。政府跟工會在很多勞工事務上，一定要互挺。

至於能否調漲到16元，洪申翰回應，朝這個方向來努力。卓榮泰表示，視工會辦理勞健保業務的負擔能否降低，以及兼顧政府的財政情況；勞動部如果在經費方面，能找出合理的預算，不會排擠到其他項目用錢，那麼他會支持勞保行政事務費調整。

勞保 賴瑞隆 立法院

延伸閱讀

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

相關新聞

清明4天連假車流考驗國道 國5最佳行駛時段曝光

今年清明連假長達4天，預估南向車流集中在連假第1至2日，北向車流集中在第3至4日，交通需求已掃墓返鄉及旅遊為主，交通部高公局建議，連假前2天預估國5自清晨5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。