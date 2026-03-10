勞保行政事務費調高至16元？ 洪申翰：朝這方向努力

勞保行政事務費現行補助每人每月新台幣14元，立委關注是否有機會調漲到16元。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。行政院長卓榮泰說，有合理預算的話，他會支持。

卓榮泰10日率洪申翰等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。

為加強職業工會及漁會辦理勞保及災保業務，勞保局補助符合條件之工、漁會，按當月已繳納勞保費人數，補助每人每月新台幣14元行政事務費；若僅參加職保者，補助每人每月3元。立委賴瑞隆質詢問及，勞保行政事務費，能否調到至少每人每月16元以上？

卓榮泰表示，歷史上來看，從2019年開始，從原來10元調到12.5元，2025年又調到14元。因為預算的問題，必須跟勞動部確認能否調整。

洪申翰表示，謝謝賴瑞隆來反映工會的期待，工會這幾年承辦相關業務，行政成本確實有增加。勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。政府跟工會在很多勞工事務上，一定要互挺。

至於能否調漲到16元，洪申翰回應，朝這個方向來努力。卓榮泰表示，視工會辦理勞健保業務的負擔能否降低，以及兼顧政府的財政情況；勞動部如果在經費方面，能找出合理的預算，不會排擠到其他項目用錢，那麼他會支持勞保行政事務費調整。