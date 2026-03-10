聽新聞
0:00 / 0:00
勞保行政事務費調高至16元？ 洪申翰：朝這方向努力
勞保行政事務費現行補助每人每月新台幣14元，立委關注是否有機會調漲到16元。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。行政院長卓榮泰說，有合理預算的話，他會支持。
卓榮泰10日率洪申翰等行政團隊部會首長，赴立法院進行總質詢備詢。
為加強職業工會及漁會辦理勞保及災保業務，勞保局補助符合條件之工、漁會，按當月已繳納勞保費人數，補助每人每月新台幣14元行政事務費；若僅參加職保者，補助每人每月3元。立委賴瑞隆質詢問及，勞保行政事務費，能否調到至少每人每月16元以上？
卓榮泰表示，歷史上來看，從2019年開始，從原來10元調到12.5元，2025年又調到14元。因為預算的問題，必須跟勞動部確認能否調整。
洪申翰表示，謝謝賴瑞隆來反映工會的期待，工會這幾年承辦相關業務，行政成本確實有增加。勞動部願意朝增加事務費的方向來規劃方案，並爭取行政院的支持，希望給予勞工、工會更多協助。政府跟工會在很多勞工事務上，一定要互挺。
至於能否調漲到16元，洪申翰回應，朝這個方向來努力。卓榮泰表示，視工會辦理勞健保業務的負擔能否降低，以及兼顧政府的財政情況；勞動部如果在經費方面，能找出合理的預算，不會排擠到其他項目用錢，那麼他會支持勞保行政事務費調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。