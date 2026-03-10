清明4天連假車流考驗國道 國5最佳行駛時段曝光

今年清明連假長達4天，預估南向車流集中在連假第1至2日，北向車流集中在第3至4日，交通需求已掃墓返鄉及旅遊為主，交通部高公局建議，連假前2天預估國5自清晨5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

今年清明連假有4天，高公局檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查，預估南向車流集中於第1至2日、北向車流集中於第3至4日，且交通需求以掃墓返鄉旅次（52%）及旅遊旅次（34%）為主。

考量清明節連假國道交通需求較平日高出甚多，部分路段尖峰時段將出現長時段的壅塞，高公局呼籲，用路人可多利用節前週休提早掃墓，或於連假期間多搭乘國道客運、台鐵及高鐵。

針對西部國道好走時段，高公局指出，4月3、4日（連假第1、2日），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段及鄰近墓區（如苗栗、台中及南投）等路段易有壅塞情形。建議用路人於上午5時前或中午12時後出發。

4月5、6日（第3、4日），下午時段北向車流量大，南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至上午9時前出發。

國5部分，4月3、4日（第1、2日），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

4月4至6日預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜。建議用路人於上午9時前出發。

另為維護連假期間國道合理的服務水準，高公局規畫實施多項管制措施，連假前兩個周六及連假期間均有實施匝道封閉措施。

高公局表示，115年3月21日及28日（連假前兩個周六），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

4月3日（第1日）0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

4月4日（第2日）5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。

4月5日及6日（第3、4日）每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。