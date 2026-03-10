4成民眾脂肪肝也不就醫！台大醫估全台7百萬病人 逾9成是黑數

衛福部調查顯示，我國成人代謝性脂肪肝盛行率33%，換算全台約700萬人得病，不過，少有民眾積極篩檢、治療，台灣肝病醫療策進會公布首份「代謝性脂肪肝及肝炎認知調查」結果，發現近8成民眾不了解脂肪肝炎、逾7成民眾未意識到自身風險，且即使已被告知罹患脂肪肝，高達4成民眾選擇不就醫。醫師指出，全台積極追蹤的代謝性脂肪肝病人，比率不足一成。

台灣肝病醫療策進會長、台大醫院副院長高嘉宏指出，肝策會針對全台1068位35至60歲民眾實施問卷調查，發現僅約2成民眾知道脂肪肝與脂肪肝炎不同，其餘79.8%不了解脂肪肝炎，且高達39.1%民眾即使被告知罹患脂肪肝、脂肪肝炎或屬高風險群，仍不願就醫，其中79.3%民眾自認無症狀就不需治療，19.5%民眾轉向購買保肝食品，19.3%民眾選擇「什麼都不做。」

高嘉宏指出，脂肪肝早期多無症狀，過去缺乏可積極介入的治療方式，且調整飲食、運動效果有其極限，脂肪肝疾病未受控制，容易發生惡化，演變為「代謝性脂肪肝炎」，導致病人肝臟相關併發症死亡風險增加16倍，罹患心血管疾病風險增加4倍，整體死亡風險提高四倍，分析死亡原因，7成代謝性脂肪肝炎患者死因多來自心血管疾病，而非肝臟疾病。

台大醫院消化內科主任劉俊人指出，代謝性脂肪肝炎病人8成以上未積極篩檢，在醫療院所穩定就醫，屬就醫黑數，僅約100萬人定期就醫追蹤，主因是過去代謝性脂肪肝炎缺乏具實證支持藥物，導致民眾陷入「長期觀望」，目前國際治療指引已將GLP-1藥物列為建議治療選項，國內已有藥品取得食藥署許可證，建議病人經超音波確診，評估肝纖維化嚴重程度較高者，可選擇藥物治療。

高嘉宏指出，為提升民眾對疾病認知，肝策會研擬「代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動風級」，目前無脂肪肝者列為「綠燈」，建議定期健檢並調整生活型態；身體質量指數（BMI）、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂等代謝風險指標過高者列為「黃燈」，建議諮詢消化內科、新陳代謝科醫師討論治療選項；如診斷為代謝性脂肪肝炎者，需立即採取行動，評估藥物治療，阻止心血管風險累積。