深耕30年 鍾寶珠榮獲 「台灣環境保護終身成就獎」
荒野保護協會、關懷生命協會、公民監督國會聯盟、台灣公民參與協會、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣環境保護聯盟、 台灣蠻野心足生態協會、惜根台灣協會、自然保育與環境資訊基金會等公民團體，上午共同主辦「2026第23屆全國NGOs環境會議」，此次會議以以「點滴行動，匯流改變」為核心主軸，強調在氣候急變、生物多樣性流失與土地開發壓力交織之際，唯有深化民主監督、強化制度 讓公民建言轉化為可執行、可檢驗的政策行動，才能回應世代責任。期待會議匯聚 學者與公民代表，共同盤點年度重大環境議題，提出具體政策建議。
「全國NGOs環境會議」集結來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，討論年度環境政策重點，在彙整具體行動策略與政策建議。將安排於四月地球日前後與總統會面，將會議結果帶進總統府，傳達民間對政府在環境保護上的期待及建言。
會中特別頒發「2026台灣環境保護終身成就獎」，給頒獎長期深耕花蓮與全國環境運動逾30年的鍾寶珠，表彰其在環境倡議、社區營造與綠能推動上的長期投入與卓越貢獻。由自然環境基金會董事長陳寶賓代表頒贈。
