影／全國NGOs環境會議 民團怒批動保提案遭否決

台灣蠻野心足生態協會、為野生動物而走行動聯盟、台灣石虎保育協會、台南社大環境小組、台灣猛禽研究會、台灣蜻蜓學會、挺挺動物應援團、台灣爬行動物保育協會，上午前往由環境保護與生態保育等公民團體所聯合舉辦「全國NGOs環境會議」會議開幕前，在會場外舉行「生態風險不能說?遊蕩動物議題遭拒於環境會議之外」記者會，抗議會議中動保相關議題遭提案否決，造成相關建言無法進入大會討論；議題尚未公開討論即被排除，批評作為全國性公共平台的環境會議，失去作為公共討論平台的功能。高呼「生態風險被消音！」、「動保議題一言堂！」等口號表達不滿。

蠻野心足生態協會研究員郭佳雯表示，遊蕩動物的議題已經成為環境與生態治理的問題，但是卻在環境 NGOs 的環境會議當中被封殺，公共討論的價值已經消失。在「動保團體一言堂」的狀況之下，全國 NGOs 動保組所提出的建言，到底還有沒有以環境為核心？還有多少代表性？

郭佳雯表示，遊蕩動物對於環境、對於生態造成非常嚴重的衝擊，保育團體今年針對遊蕩動物的政策，提出餵食管理、收容制度的正常化及有科學依據的教育宣導三大建言；並指提案都是以科學證據還有環境生態為基礎。郭佳雯批評表示，在會議分組討論的過程當中，主導動保議題的團體「動物保護行政監督聯盟」以及「關懷生命協會」，將我們的提案以「未達共識」為由排除在外。

郭佳雯點名譴責，台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘表示，在完全沒有經過任何討論，就用 Email 的方式通知「蠻野」所提的動保建言被否決，絲毫不尊重提案團體以及主辦團體，同時也使 NGOs 環境會議喪失以環境生態為核心的意義。

就此張勝鬘表示，動保組議題需要所有的動保團體一起來討論，但議題在動保組裡無法達成共識甚至對抗的狀態。張勝鬘一步指出．公民團體在沒有辦法凝聚共識時要再討論，在達成共識之後再來提出。如果沒有辦法達成共識提出，政府單位也會無所適從。

