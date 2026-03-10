快訊

影／接軌國際 肝策會籲採「紅綠燈」分級控制脂肪肝

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（右）發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，顯示國人未採取正確行動預防脂肪肝。記者潘俊宏／攝影
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（右）發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，顯示國人未採取正確行動預防脂肪肝。記者潘俊宏／攝影

全台脂肪肝患者人數逼近700萬人，不但是國人最常見肝病，更是心血管重症與肝癌的重要危機指標。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏今天發表「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，結果顯示已有脂肪肝的民眾有高達近4成未進一步就醫及調整生活習慣，全台70萬人陷代謝性脂肪肝炎危機。

高嘉宏表示，有超過半數以上民眾分不清代謝性脂肪肝(MASLD)與代謝性脂肪肝炎（MASH)的差別，其中有高達近4成已有脂肪肝的民眾僅以保健或護肝產品作為日常管理方式，未進一步就醫及調整生活習慣，恐形成疾病照護上的治療空窗期。高嘉宏建議民眾可以紅、黃、綠燈的分級採取不同行動，綠燈是目前無脂肪肝則可維持均行健康飲食，加上運動與定期健檢來預防，黃燈是出現代謝性脂肪肝或肝指數異常，再加上BMI大於平均值，應立即諮詢專科醫師進一步評估，紅燈則是已進入纖維化高風險階段，配合醫師積極治療，避免疾病惡化至肝硬化、肝癌或心血管疾病

台大醫院消化內科主任劉俊人表示，隨著2026年國際治療指引更新， 台灣首次核准一款與人類GLP-1序列相似度高達94%的 GLP-1類藥物，用於治療代謝功能異常相關脂肪性肝炎(MASH)，擺脫過去醫療端與患者端長期陷入觀望與無力介入的困境，這代表台灣已與國際接軌，代謝性脂肪肝炎的管理不再只能「等待」或單靠生活習慣調整來控制，現在可透過有實證基礎的藥物穩定病情、阻斷疾病進展，並降低相關共病風險。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（左）與台大醫院消化內科主任劉俊人（右）今天呼籲民眾正確預防脂肪肝，降低相關共病風險。記者潘俊宏／攝影
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏（左）與台大醫院消化內科主任劉俊人（右）今天呼籲民眾正確預防脂肪肝，降低相關共病風險。記者潘俊宏／攝影

脂肪 健康飲食 心血管疾病

相關新聞

清明4天連假車流考驗國道 國5最佳行駛時段曝光

今年清明連假長達4天，預估南向車流集中在連假第1至2日，北向車流集中在第3至4日，交通需求已掃墓返鄉及旅遊為主，交通部高公局建議，連假前2天預估國5自清晨5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人於上午5時前或下午5時後出發。

4成民眾脂肪肝也不就醫！台大醫估全台7百萬病人 逾9成是黑數

衛福部調查顯示，我國成人代謝性脂肪肝盛行率33%，換算全台約700萬人得病，不過，少有民眾積極篩檢、治療，台灣肝病醫療策進會公布首份「代謝性脂肪肝及肝炎認知調查」結果，發現近8成民眾不了解脂肪肝炎、逾7成民眾未意識到自身風險，且即使已被告知罹患脂肪肝，高達4成民眾選擇不就醫。醫師指出，全台積極追蹤的代謝性脂肪肝病人，比率不足一成。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

