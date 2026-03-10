快訊

為身體「打氣」！她甩多年紅斑性狼瘡折磨 重拾睡眠、告別潰瘍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
高壓氧治療就像為全身的細胞直接「打氣」，提升血漿溶氧量，不僅促進皮膚與口腔潰瘍修復，更能提升體內「抗發炎因子」，達到免疫調節效果。圖／羅東博愛醫院提供
高壓氧治療就像為全身的細胞直接「打氣」，提升血漿溶氧量，不僅促進皮膚與口腔潰瘍修復，更能提升體內「抗發炎因子」，達到免疫調節效果。圖／羅東博愛醫院提供

飽受免疫疾病與神經系統失調的民眾，現在有了新的輔助治療選擇！宜蘭一名50歲陳小姐多年來因免疫疾病「紅斑性狼瘡」折磨，不僅皮膚經常出現難癒合的潰瘍，更引發嚴重自律神經失調，焦慮、夜尿等問題，身心崩潰，所幸經過羅東博愛醫院半年高壓氧治療後，不僅睡眠品質大幅提升，連頑固的口腔潰瘍也癒合。

紅斑性狼瘡（SLE）被稱為「千面女郎」，是一種典型的全身性自體免疫疾病。患者免疫系統會攻擊自身組織，常見症狀包括臉部蝴蝶斑、關節炎、發燒及易疲倦。陳小姐的情況尤為棘手，除了疾病本身的紅斑與潰瘍，伴隨而來的失眠與情緒緊繃，讓她皮膚暗沉、四肢循環極差，生活品質大幅下滑。

在一次健康講座中，她獲知「高壓氧治療」可能有助於細胞修復，隨即前往羅東博愛醫院高壓氧中心求診，經由主任何春生評估，嘗試單人艙高壓氧療程。

什麼是「高壓氧」？博愛高壓氧中心主任何春生解釋，高壓氧（HBOT）是一種間斷性、高濃度且短時間的氧氣呼吸療法，患者在壓力艙內呼吸100%純氧，透過加壓環境，讓氧氣能溶解在血漿中。

他說，就像為全身細胞直接「打氣」，紅斑性狼瘡患者常因微血管發炎導致組織缺氧，造成潰瘍難以癒合的主因；高壓氧能顯著提升血漿溶氧量，不僅促進皮膚與口腔潰瘍修復，更能提升體內「抗發炎因子」，達到免疫調節效果。

除了傷口修復，高壓氧在神經系統方面，也可以改善大腦血流　緩解焦慮。研究顯示，高壓氧能改善大腦中負責「疼痛處理」與「情緒調節」區域的血流，改善腦部缺氧，逐步修復受損的神經迴路。

何春生說，陳小姐在每周1至2次、半年累計40次療程後夜尿次數明顯減少，原本緊繃的神經獲得放鬆，終於能擺脫安眠藥；半年後健康檢查，各項數值已趨於正常，也因此可以下廚料理健康飲食，找回生活的平衡。

何春生提醒，高壓氧雖具多項益處，但屬於「醫療行為」，針對自體免疫疾病或神經系統問題，需先經由專科醫師完整評估並搭配規律的療程，才能在確保安全的前提下發揮最大療效。

