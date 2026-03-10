150萬獎金、全英語辯論！徐有庠盃物理競賽 挺高中生前進世界舞台

國內最具指標性、且唯一與國際賽接軌的高中物理競賽——「第18屆徐有庠盃—臺灣青年學生物理辯論競賽（TYPT）」於3月9日舉行頒獎典禮。今年賽事祭出超過150萬元總獎金，吸引全臺26隊頂尖高中隊伍、逾160名師生參與。歷經四天激烈的全英語科學辯論攻防，最終由高雄中學脫穎而出，勇奪本屆總冠軍。

近年人工智慧與科技快速發展，基礎科學的重要性再度受到全球重視。從半導體製程、量子科技到AI算力突破，其背後皆仰賴深厚的物理基礎。「徐有庠盃」透過高強度的科學辯論競賽，鼓勵學生深入研究生活中的物理現象，培養科學思辨能力與跨領域研究精神，為未來科技發展培育更多優秀人才。

18 年產學合作 培養國手搖籃

遠東集團為紀念創辦人徐有庠先生長期推動產業創新與社會公益的精神，於2001年成立「財團法人徐有庠先生紀念基金會」，為國科會轄下第一家民間科技基金會。基金會秉持「科技創新」宗旨，長期投入資源支持臺灣科學研究與人才培育。

自2009年起，徐有庠基金會與國立臺灣師範大學物理學系攜手舉辦此項競賽。18年來累計吸引超過50所高中、416支隊伍、逾2,600人次師生參與，逐漸發展為國內唯一與「國際青年物理學家辯論錦標賽（IYPT）」完全接軌的重要選訓平台。多年來推動科普教育向下扎根的成果，也獲教育部國民及學前教育署肯定，自2023年起擔任本活動指導單位。透過民間資源與官方支持的結合，使競賽得以長期推動，持續培養具備研究能力與國際視野的科學人才。

參賽選手針對研究命題進行結果發表，隨後隊伍間將進行辯論。 圖／徐有庠基金會提供

全英語辯論賽制 展現實作能力

「徐有庠盃」賽制全面參照國際賽規格。參賽高中生須針對沒有標準答案的開放性物理命題，歷經數月自主設計實驗並進行數據分析；在賽場上，更須全程以英語發表研究成果，並與對手展開高強度攻防辯論。這不僅是物理素養與實驗能力的較量，也同時考驗語言表達、邏輯推理、臨場反應與團隊合作能力。

歷經四天激烈競賽，本屆共誕生4隊金牌隊伍。其中，高雄中學展現強勁實力，兩支參賽隊伍雙雙奪金，其中一隊更榮獲年度總冠軍；彰化女中與臺北美國學校亦表現亮眼，同樣獲得金牌肯定。

徐有庠基金會頒發總冠軍獎盃予高雄中學隊伍。 圖／徐有庠基金會 提供

值得一提的是，多位曾代表臺灣參加IYPT國際賽的前國手也特別回到賽場，為學弟妹加油並分享經驗。從選手到指導者的角色轉換，也讓這項競賽逐漸形成科學人才世代接力的傳統。本屆臺北美國學校隊伍中，多位成員去年即曾參賽，今年初賽更締造五戰全勝佳績，最終晉級總決賽並奪得金牌；彰化女中則由學姐帶隊北上參賽，展現良好的傳承與團隊精神。賽事同時頒發4支銀牌隊、5支銅牌隊，並表揚15位表現優異的個人獎得主。

本屆表現優異的高中學生，後續將接受主辦單位專業培訓，經決選組成臺灣代表隊，並於今年7月遠赴瑞士蘇黎世參加「第39屆IYPT國際賽」。在徐有庠基金會長期支持下，代表隊累計已於國際舞台上奪得2金7銀6銅的亮眼成績。主辦單位期盼本屆選手延續佳績，在國際科學舞台持續發光發熱，展現臺灣科技教育的深厚實力。

各校優秀學生進行培訓後將組成臺灣代表隊，參加七月在瑞士蘇黎世的IYPT國際賽，為臺灣爭取榮譽。 圖／徐有庠基金會 提供