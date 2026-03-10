阿里山花季登場 嘉縣10天交管重點一次看

阿里山花季今天正式展開，活動持續至4月10日，預計吸引大量人潮入山。嘉義縣警察局表示，為確保賞花行程順暢，將配合交通部公路局在台18線阿里山公路實施交通管制，呼籲民眾多利用非假日離峰時間上山，或轉搭大眾運輸工具，避免塞車影響興致。

針對花季期間的重點疏運，警方規畫在3月14、15、21、22、28、29日，以及4月3、4、5、6日等共10天管制日，於上午6時至11時執行管制措施。搭乘遊覽車的團體旅客，在管制時段內須先前往台18線29K過五虎寮橋處購票入園，停等期間乘客請勿下車橫越道路。

一般散客部分，管制時段將於台18線66K湖底處限制小客車上山，僅持有通行證、工作證、住宿證或有婚喪喜慶等特殊事由者除外。自行開車的小型車建議停放在台18線61K旁的樂野服務區停車場或後方空地，該處提供440個停車格，民眾可在此轉乘接駁車。此外，高鐵嘉義站與台鐵嘉義站均設有賞花接駁專車，建議民眾多加利用。

若遊客行駛至台18線90K至95K處，林業及自然保育署嘉義分署也規畫免費接駁服務，民眾可將車輛依序停放於路旁停車格，再搭乘接駁車前往遊樂區大門。警察局強調，花季期間將加強台18線沿線疏導，並嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛及違規停車等行為，以維護交通安全。相關交通資訊可至公路局或林業及自然保育署官網查詢。

上山遊客多利用購票管道事先購票。圖／嘉義縣警局提供

阿里山花季今天正式展開，嘉義縣警方於二高中埔交流道隨時掌握車流資訊。圖／嘉義縣警局提供

嘉義縣警局發布賞花交通圖卡，提醒遊客配合現場人員指揮。圖／嘉義縣警局提供