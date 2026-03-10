快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里山花季登場 嘉縣10天交管重點一次看

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
阿里山花季今天正式展開，嘉義縣警方公布10天交管重點。圖／嘉義縣警局提供
阿里山花季今天正式展開，嘉義縣警方公布10天交管重點。圖／嘉義縣警局提供

阿里山花季今天正式展開，活動持續至4月10日，預計吸引大量人潮入山。嘉義縣警察局表示，為確保賞花行程順暢，將配合交通部公路局在台18線阿里山公路實施交通管制，呼籲民眾多利用非假日離峰時間上山，或轉搭大眾運輸工具，避免塞車影響興致。

針對花季期間的重點疏運，警方規畫在3月14、15、21、22、28、29日，以及4月3、4、5、6日等共10天管制日，於上午6時至11時執行管制措施。搭乘遊覽車的團體旅客，在管制時段內須先前往台18線29K過五虎寮橋處購票入園，停等期間乘客請勿下車橫越道路。

一般散客部分，管制時段將於台18線66K湖底處限制小客車上山，僅持有通行證、工作證、住宿證或有婚喪喜慶等特殊事由者除外。自行開車的小型車建議停放在台18線61K旁的樂野服務區停車場或後方空地，該處提供440個停車格，民眾可在此轉乘接駁車。此外，高鐵嘉義站與台鐵嘉義站均設有賞花接駁專車，建議民眾多加利用。

若遊客行駛至台18線90K至95K處，林業及自然保育署嘉義分署也規畫免費接駁服務，民眾可將車輛依序停放於路旁停車格，再搭乘接駁車前往遊樂區大門。警察局強調，花季期間將加強台18線沿線疏導，並嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛及違規停車等行為，以維護交通安全。相關交通資訊可至公路局或林業及自然保育署官網查詢。

上山遊客多利用購票管道事先購票。圖／嘉義縣警局提供
上山遊客多利用購票管道事先購票。圖／嘉義縣警局提供

阿里山花季今天正式展開，嘉義縣警方於二高中埔交流道隨時掌握車流資訊。圖／嘉義縣警局提供
阿里山花季今天正式展開，嘉義縣警方於二高中埔交流道隨時掌握車流資訊。圖／嘉義縣警局提供

嘉義縣警局發布賞花交通圖卡，提醒遊客配合現場人員指揮。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警局發布賞花交通圖卡，提醒遊客配合現場人員指揮。圖／嘉義縣警局提供

阿里山花季今天正式展開，上山遊客要留意重點疏運管制。圖／嘉義縣警局提供
阿里山花季今天正式展開，上山遊客要留意重點疏運管制。圖／嘉義縣警局提供

交通管制

延伸閱讀

交通部調用30輛遊覽車投入台灣燈會疏運 首個假日尖峰時段人車潮不斷

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

阿里山花季10日登場 迎31種櫻花接力開

新北15日舉行萬金石馬拉松 公布交管措施

相關新聞

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。