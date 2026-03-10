全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

全國NGOs環境會議集結來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點，並彙整具體行動策略與政策建議。

本次「2026三大迫切環境議題」投票，由6424位名眾與11個主辦團體分組投票，並以各占50%加權計分，最終結果為第1名「焚化爐開發：手搖飲的故鄉南投名間鄉」、第2名為「資源循環與廢棄物治理：法規與垃圾山的攻防戰」、第3名為「科學園區開發與鳥類棲息地：生態園區還是開發糖衣？」

票選第1名的名間焚化爐開發，因南投是台灣本島最後一個沒有焚化設施的縣市，南投為解決垃圾問題，縣府規畫於名間鄉興建焚化爐，然而當地民意指出，名間鄉除供應全台9成飲料茶原料外，更是濁水米、火龍果、鳳梨的重要產地，以及瀕臨絕種保育類柴棺龜的棲息地，憂心焚化爐帶來汙染、衝擊產業及生態，因此地方民眾接連抗議陳情。

名間鄉反焚化爐自救會長徐致中現場致詞指出，早期政府推動一縣市一焚化爐政策，南投當時沒有跟進，但如今焚化爐的預定地在名間鄉，其中有670公頃的特定農業區，稻米、山藥、木瓜、火龍果、茶葉等都很多，尤其茶葉是手搖引的基底茶，如果茶葉被汙染，怎麼辦？

徐致中指出，全台灣的焚化爐其實夠用，有些縣市還有垃圾山，是因為很多焚化爐寧願焚燒事業廢棄物，因為利潤較高，只要中央積極調度，相信台灣的垃圾不會這麼多。

自然保育與環境資訊基金會執行秘書孫秀如說，根據數筆民眾投稿指出，此案規畫於南投縣埔里鎮水源地、南港溪上游設置事業廢棄物掩埋場，可能影響南港溪與烏溪流域及鳥嘴潭水庫相關用水系統，飲水與灌溉遭受汙染風險。問卷中也有民眾提及彰化二林火葬場選址問題、小琉球過度旅遊生態浩劫、以及石虎保育等議題。