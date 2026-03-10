快訊

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」。記者黃義書／攝影
2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」。記者黃義書／攝影

2026年第23屆全國NGOs環境會議今正式登場，包括來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點。本次會議公布3大迫切環境議題票選結果。其中票選第一名的環境議題為「名間焚化爐開發案」，第2、3名則依序為「垃圾山攻防戰」、「科學園區開發與鳥類棲息地」等。

全國NGOs環境會議集結來自全台各地的環境團體、學者與公民代表，齊聚討論年度環境政策重點，並彙整具體行動策略與政策建議。

本次「2026三大迫切環境議題」投票，由6424位名眾與11個主辦團體分組投票，並以各占50%加權計分，最終結果為第1名「焚化爐開發：手搖飲的故鄉南投名間鄉」、第2名為「資源循環與廢棄物治理：法規與垃圾山的攻防戰」、第3名為「科學園區開發與鳥類棲息地：生態園區還是開發糖衣？」

票選第1名的名間焚化爐開發，因南投是台灣本島最後一個沒有焚化設施的縣市，南投為解決垃圾問題，縣府規畫於名間鄉興建焚化爐，然而當地民意指出，名間鄉除供應全台9成飲料茶原料外，更是濁水米、火龍果、鳳梨的重要產地，以及瀕臨絕種保育類柴棺龜的棲息地，憂心焚化爐帶來汙染、衝擊產業及生態，因此地方民眾接連抗議陳情。

名間鄉反焚化爐自救會長徐致中現場致詞指出，早期政府推動一縣市一焚化爐政策，南投當時沒有跟進，但如今焚化爐的預定地在名間鄉，其中有670公頃的特定農業區，稻米、山藥、木瓜、火龍果、茶葉等都很多，尤其茶葉是手搖引的基底茶，如果茶葉被汙染，怎麼辦？

徐致中指出，全台灣的焚化爐其實夠用，有些縣市還有垃圾山，是因為很多焚化爐寧願焚燒事業廢棄物，因為利潤較高，只要中央積極調度，相信台灣的垃圾不會這麼多。

自然保育與環境資訊基金會執行秘書孫秀如說，根據數筆民眾投稿指出，此案規畫於南投縣埔里鎮水源地、南港溪上游設置事業廢棄物掩埋場，可能影響南港溪與烏溪流域及鳥嘴潭水庫相關用水系統，飲水與灌溉遭受汙染風險。問卷中也有民眾提及彰化二林火葬場選址問題、小琉球過度旅遊生態浩劫、以及石虎保育等議題。

焚化爐 南投 科學園區

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

全國NGOs環境會議登場 「南投焚化爐開發案」登年度最迫切議題

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

