男搭機突肩膀手肘劇痛、皮膚出現紅斑 竟是「潛水夫病」上身

新竹台大分院腎臟科醫師楊為舜日前從潛水勝地帛琉搭飛機返台，發現一名42歲男性乘客突感肩膀與手肘劇烈疼痛，並出現斑片狀、發癢的皮膚紅疹，詢問得知，對方登機前數日曾從事使用壓縮氣瓶的水肺潛水，雖有依規範減壓，但後續又從事無使用氣瓶的自由潛水。最終，楊為舜依潛水史與臨床表現診斷為第一型減壓病，隨即建議機組人員提供高濃度氧氣，男子症狀因此部分緩解。

楊為舜說，由於該男子堅持完成後續轉機，他便提醒對方返國後務必至醫院接受完整檢查與高壓氧治療，及早確診減壓病，並獲得適當醫療，以避免病情惡化。

楊為舜表示，減壓病是體內氣體因環境壓力快速下降而形成氣泡，引發血管阻塞或組織損傷的疾病，俗稱「潛水夫病」。減壓病的發生與氮氣在體內的溶解與排出速度相關。在深水高壓環境中，氮氣會大量溶入血液與組織；若短時間內快速減壓，氣體無法順利透過呼吸排出，便會在血管或組織中形成氣泡。相關症狀可從關節疼痛到神經系統受損，嚴重者可能危及生命。

楊為舜說，隨著潛水活動日益盛行，若忽略上升速度或減壓停留，或者混合從事水肺以及自由潛水，風險便會大幅提高。此外如果潛水員本身有先天性心臟結構異常，例如開放性卵圓窗，即左右心房間的卵圓孔在出生後沒有閉合，帶有氣泡的血液就可能不經肺部代謝直接進入全身循環，此時也可能造成罕見的氣體栓塞。

楊為舜指出，減壓並可依嚴重程度區分為第一和第二型，第一型為輕微症狀，以倦怠、肌肉骨骼疼痛與皮膚反應為主；嚴重者為第二型，可能影響中樞神經與呼吸系統，出現頭暈、視力模糊、言語不清、無力、癱瘓或呼吸困難，甚至死亡，治療方式包含吸純氧與再加壓治療（即高壓氧），可協助體內氣泡重新溶解並排出。

新竹台大分院提醒，民眾從事潛水與水域活動時須遵守安全規範，上浮時維持穩定速度並依規範進行安全停留。水肺潛水後24小時內不應於從事自由潛水且不宜搭乘飛機或前往高海拔地區，因為上述活動會加速減壓，增加氣體栓塞風險。從事潛水前檢查裝備、評估自身健康亦十分重要，同時最好事先了解當地醫療，特別是再壓艙的所在位置及後送方式，若潛水後出現關節痛、皮膚紅疹、頭暈、噁心或呼吸不適，應盡速就醫並主動告知潛水史。