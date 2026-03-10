快訊

伊朗嗆迎接200美元油價！台股開低298點回測10日線 台積電1,900元攻防

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟 6：0領先墨西哥送美國晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

行經台北就適用！北市公布拖吊指引防亂喊價 違者最高罰10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝

雙北及桃園地區連假期間接獲不少道路救援拖吊業者亂開價狀況，動輒就是上萬元起跳。北市蔣萬安日前下令相關局處做出指引。交通局今公告托吊救援指引，業者需要透明化消費資訊，違者需限期改善，若未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰，該指引適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，訂定的「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序，以三大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP）並明定違法可能涉及的刑法法律責任。

謝霖霆表示，該規範要求業者，在營業場所或網站清楚揭露收費標準，須事前告知服務項目、報價與預估總額，若現場需追加項目必須再次取得同意，未事先說明之費用不得收取。

業者也不得任意加價、不實收費或收取未告知費用，並不得以之作為留置車輛的正當事由；也不得有威脅、恐嚇、辱罵、欺騙或破壞等影響車主、駕駛人或受託人權益之行為。

另外，謝霖霆說，該指引適用包含登記在台北市的拖吊業者、拖吊行為在台北市，以及拖吊途中經過台北市的業者，同時業者須保存錄音或對話紀錄至少6個月，保障業者與消費者各自權益。

交通局提醒，業者若沒有遵守該指引，依消費者保護法及台北市消費者保護自治條例規定，違規業者經通知限期改善，若仍未改善者，得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。如果非法強制要求留置車輛及索取高額拖救費用，若涉及詐欺、強制、恐嚇取財或其他刑事罪嫌，警方將即刻偵辦。

交通局說，民眾若遇到道路救援或拖吊需求，請先靜下心來不要慌張，可先洽詢保險公司或信用卡公司合作的拖吊業者協助。在接受拖吊服務前先向廠商詢問清楚相關收費標準。遇到超出約定的收費或遭扣車等不合理情形，可以報警處理。

北市「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供
北市「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供

蔣萬安 消費者 北市

延伸閱讀

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

拖吊業者亂開價 立委要求修法納管

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

拖吊要價10萬 新北擬納定型化契約捍衛消費者權益

相關新聞

郵輪爽吃3天「動手摳便」！男菊花炸裂噴血 醫直呼最棘手病況

一名60多歲男子辛苦工作一輩子，特地買下豪華郵輪船票，打算帶著太太好好享受旅程，沒想到卻演變成一場驚魂記。男子在郵輪上連續三天大吃大喝，結果引發嚴重便秘，情急之下試圖「動手自救」，不料用力過猛，瞬間出現劇痛並伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。由於身處茫茫大海中，只能先靠止痛與止血藥物勉強撐住，直到郵輪靠岸後才緊急就醫，最終確診為「第四級脫垂痔瘡」並接受手術治療。

天天喝綠拿鐵養生！退休主管2個月後暈倒洗腎 醫：根本催命符

不少人為了養生，習慣以蔬果汁或綠拿鐵作為早餐，認為這樣既排毒又健康。然而醫師提醒，對腎功能受損的人而言，這類飲品反而可能成為致命陷阱。腎臟科醫師洪永祥分享，一名確診慢性腎臟病第三期的退休高階主管，因每天喝綠拿鐵養生，兩個月後竟出現嚴重心律不整，緊急洗腎才撿回一命，腎功能更惡化到第四期，距離終身洗腎僅剩一步之遙。

蝦皮賣到百萬也撐不住！盲盒名店拉布布小舖倒閉 老闆曝殘酷真相

曾在盲盒圈小有名氣的「拉布布小舖」，近日無預警宣布結束營運，店主在IG帳號下說明不再經營任何預購訂單，只會用比大陸流通價格再低一些的方式來販售剩下的庫存。店主曾表示，每月百萬營業額看似相當成功，但實際情況卻是「只能養活一名員工」，目前該篇貼文已被隱藏。財經專家直言，蝦皮已進入「收割賣家」模式，未來類似拉布布小舖的案例只會越來越多。

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫10度一路冷到明早」

中央氣象署今晚7時15分，針對5縣市發布低溫特報並一路冷到明天早上，其中新北、桃園低溫下探10度，氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。