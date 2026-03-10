今晚轉乾明回溫 氣象署：周四、周五低溫再探12度

未來一周受兩波冷空氣影響，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天冷氣團持續影響，低溫下探10度，白天各地降雨較多，晚間逐漸轉乾。明天白天冷空氣減弱，周四、周五又有一波冷氣團，水氣較少，低溫仍下探12度。

趙竑表示，今天受冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台濕涼。昨晚到今天清晨北台灣低溫約10至12度，最低為連江南竿9.3度，本島桃園楊梅也僅9.9度，今天白天西半部及東半部不定時有短暫降雨，晚間漸漸轉乾，迎風面東半部仍有局部雨，西半部山區也有零星雨，平地轉為多雲。

趙竑指出，未來一周受兩波冷空氣影響，北台灣一直到周六清晨都是偏冷天氣。今晚高壓在東海區域，台灣都是東北風環境，明天轉偏東風，但周四、周五又有一波冷空氣影響。

未來一周降雨趨勢，趙竑表示，今天白天降雨較多，晚間轉乾，明天僅花東有零星飄雨，西半部山區也有零星雨，其他地區多雲到晴。周四冷空氣增強，迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部又有降雨；周五僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星雨，其他地區回到晴到多雲穩定天氣。

溫度方面，趙竑指出，今天各地高溫都在20度以下，感受偏冷，並持續到明天清晨，預估新北及桃園有持續10度左右低溫，新竹、苗栗及宜蘭、金門有接近10度低溫。明天冷空氣影響趨緩，天氣穩定，各地高溫回升，中南部約24至25度，北部及花東20度左右。

趙竑表示，周四、周五另一波冷空氣影響，預估為大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級，北部低溫有12、13度機率，中南部一直到周六都要留意日夜溫差大。周六至下周一北邊還有一波冷空氣，但強度不強，各地氣溫回升，感受溫暖舒適。

此外，趙竑說，冷空氣影響期間，沿海風浪較大，桃園至台南及各離島都有強陣風出現，提醒民眾留意。

昨夜今晨低溫。圖／中央氣象署提供

今白天各地降雨機率仍高。本報資料照片