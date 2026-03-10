快訊

男童排尿像「吹水球」？ 嘉基醫師提「護鳥」3大觀察指標

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

許多男寶家長常為了孩子私密處是否要「割包皮」感到焦慮，診間常有父母帶著抓下體喊痛的孩子求診，甚至發現孩子尿尿時前端包皮竟然像吹氣球一樣膨脹。嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋表示，並非每個男孩都要挨刀，但若出現特定病理性警訊，家長絕不能掉以輕心。

張志洋指出，許多家長看到孩子包皮推不開就急著想手術，其實是常見迷思。事實上，大多數男童在3歲以前，包皮與龜頭通常是緊密黏合的「生理性包莖」，隨年齡增長多會自然好轉。但若因清潔不當、包皮垢堆積或反覆發炎，導致開口纖維化，演變成推不開的「病理性包莖」，就容易滋生病菌，引發嚴重泌尿道感染。

為了幫助家長及早識別危機，張志洋整理出3大居家觀察指標。首先是「尿尿像水球」，尿液無法順暢排出，導致前端包皮先膨脹才慢慢滴出，顯示開口過於狹窄；其次是「反覆紅腫痛」，孩子頻繁抓撓且有異常分泌物，這通常是發炎徵兆；最後是「異常白點與硬塊」，若開口有白色疤痕或摸到硬塊，代表清潔死角已造成問題。

在居家護理上，張志洋提醒家長最常犯的錯誤是洗澡時「強行翻開」包皮。這種行為極易造成脆弱組織撕裂傷，癒合後形成的疤痕會讓開口變得更小、更硬，反而陷進更嚴重的惡性循環。正確做法是適度清潔，若有異常應交由專業醫師評估。

若經評估確實有手術需求，目前新式「包皮槍」技術具備免拆線、出血量極少及復原快速等3大優勢。張志洋表示，透過專業評估與先進技術輔助，守護男童私密健康可以變得更科學、更輕鬆。

嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋揭男寶私密危機，尿尿像吹水球要當心。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋揭男寶私密危機，尿尿像吹水球要當心。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋於診間為男童檢查，並說明如何觀察包皮發炎等相關症狀。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院小兒外科主任張志洋於診間為男童檢查，並說明如何觀察包皮發炎等相關症狀。圖／嘉義基督教醫院提供

