擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

2026-03-10 09:51