擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天
中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
橙色燈號(非常寒冷)：新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號(寒冷)：苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署呼籲，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
