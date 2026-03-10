快訊

薯條界天花板「Potato Corner」紙碗檢出螢光劑 恐傷腸胃呼吸道

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「富錦樹文創股份有限公司」進口一批菲律賓製造的紙碗，被驗出不可用於食品容器具的螢光劑，整批需退運或銷毀，該批容器具是提供富錦樹引進，在北台灣陸續展店的知名薯條連鎖店「Potato Corner」使用。圖／食藥署提供
「富錦樹文創股份有限公司」進口一批菲律賓製造的紙碗，被驗出不可用於食品容器具的螢光劑，整批需退運或銷毀，該批容器具是提供富錦樹引進，在北台灣陸續展店的知名薯條連鎖店「Potato Corner」使用。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境查驗不符食品安全規定品項，包括農產品、食品容器具等共14項品項違規。以台菜發跡，近年積極導入全球知名餐飲連鎖店的「富錦樹文創股份有限公司」進口一批菲律賓製造的紙碗，被驗出含不可用於食品容器具的螢光劑，整批需退運或銷毀，該批容器具是提供富錦樹引進，在北台灣陸續展店的知名薯條連鎖店「Potato Corner」使用。

「Potato Corner」被網友譽為「薯條界天花板」，在台北市西門、京站，新北市裕隆城等均開設店面，常有民眾排隊搶購。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者富錦樹文創股份有限公司從菲律賓輸入的紙碗，共560公斤，被檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，必須退運或銷毀。

根據研究資料顯示，螢光增白劑若長期接觸或大量誤食，對健康的主要危害包括皮膚過敏紅腫、刺激眼睛與呼吸道，對嬰幼兒可能引起腸胃不適。

劉芳銘指出，這是富錦樹文創股份有限公司同號列產品近半年第1次違規，邊境抽驗比率依規定調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%，菲律賓同號列產品也是半年第1次揪出違規，依規定維持一般抽批查驗。

此外，一批輸入業者「大廟口食品有限公司」報驗的中國紅棗，品牌名稱為「御品堂」，在邊境被檢出殘留農藥三氯松0.40ppm及二氯松13.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑三氯松以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規容許值；殺蟲劑二氯松於紅棗為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm。

劉芳銘說，食藥署針對「大廟口股份有限公司」調升邊境查驗比率至逐批查驗，抽驗比率為100%，且檢出農藥殘留的1批中國紅棗，共5.1公噸需在邊境退運或銷毀。

菲律賓 食藥署 裕隆城 食安

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

