薯條界天花板「Potato Corner」紙碗檢出螢光劑 恐傷腸胃呼吸道

衛福部食藥署今公布邊境查驗不符食品安全規定品項，包括農產品、食品容器具等共14項品項違規。以台菜發跡，近年積極導入全球知名餐飲連鎖店的「富錦樹文創股份有限公司」進口一批菲律賓製造的紙碗，被驗出含不可用於食品容器具的螢光劑，整批需退運或銷毀，該批容器具是提供富錦樹引進，在北台灣陸續展店的知名薯條連鎖店「Potato Corner」使用。

「Potato Corner」被網友譽為「薯條界天花板」，在台北市西門、京站，新北市裕隆城等均開設店面，常有民眾排隊搶購。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，業者富錦樹文創股份有限公司從菲律賓輸入的紙碗，共560公斤，被檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，必須退運或銷毀。

根據研究資料顯示，螢光增白劑若長期接觸或大量誤食，對健康的主要危害包括皮膚過敏紅腫、刺激眼睛與呼吸道，對嬰幼兒可能引起腸胃不適。

劉芳銘指出，這是富錦樹文創股份有限公司同號列產品近半年第1次違規，邊境抽驗比率依規定調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%，菲律賓同號列產品也是半年第1次揪出違規，依規定維持一般抽批查驗。

此外，一批輸入業者「大廟口食品有限公司」報驗的中國紅棗，品牌名稱為「御品堂」，在邊境被檢出殘留農藥三氯松0.40ppm及二氯松13.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑三氯松以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規容許值；殺蟲劑二氯松於紅棗為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm。

劉芳銘說，食藥署針對「大廟口股份有限公司」調升邊境查驗比率至逐批查驗，抽驗比率為100%，且檢出農藥殘留的1批中國紅棗，共5.1公噸需在邊境退運或銷毀。