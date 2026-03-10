3月了怎麼還這麼冷！他揭今天濕冷有多厲害

已經3月了，之前還熱到超過30度，但今天起床，不少人覺得好冷，秒回冬天，怎麼這麼冷啊。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨台灣本島平地最低溫出現在桃園楊梅9.9度；其次是新北石碇10.1度、新竹湖口10.3度及苗栗市10.5度，台中后里也只有10.8度，濕度都很高，明顯濕冷。

吳聖宇指出，台北站昨天最低溫有13.7度，今天清晨到目前最低溫來到12.4度，相對濕度達到80到90%之間，碰到強烈大陸冷氣團標準，濕冷果然是相當厲害。

吳聖宇表示，目前華南雲雨帶通過中，預估今天白天期間在中北部、東半部依然是很濕冷的一段時間，晚間空氣可望轉乾，降雨緩和到停止，再來到本周後半段就應該都是比較好的天氣了。下一波冷空氣(12-14日)看起來明顯偏乾冷，強度不弱，是否帶來更低的溫度值得注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。