聽新聞
0:00 / 0:00
3月了怎麼還這麼冷！他揭今天濕冷有多厲害
已經3月了，之前還熱到超過30度，但今天起床，不少人覺得好冷，秒回冬天，怎麼這麼冷啊。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨台灣本島平地最低溫出現在桃園楊梅9.9度；其次是新北石碇10.1度、新竹湖口10.3度及苗栗市10.5度，台中后里也只有10.8度，濕度都很高，明顯濕冷。
吳聖宇指出，台北站昨天最低溫有13.7度，今天清晨到目前最低溫來到12.4度，相對濕度達到80到90%之間，碰到強烈大陸冷氣團標準，濕冷果然是相當厲害。
吳聖宇表示，目前華南雲雨帶通過中，預估今天白天期間在中北部、東半部依然是很濕冷的一段時間，晚間空氣可望轉乾，降雨緩和到停止，再來到本周後半段就應該都是比較好的天氣了。下一波冷空氣(12-14日)看起來明顯偏乾冷，強度不弱，是否帶來更低的溫度值得注意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。