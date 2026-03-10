江子翠河濱自行車道施工 至4月7日須改道

新北市高灘處為改善河濱自行車道騎乘品質，將針對江子翠自行車道（鄰板橋蝴蝶公園）進行鋪面改善工程，即日起施工至4月7日（遇雨順延），施工期間將實施改道措施，呼籲民眾配合現場指引通行，以維護行車安全。

高灘處表示，江子翠自行車道是連接中和與板橋的重要自行車動線，平時使用人數眾多，近來部分路段因強降雨等環境因素影響，出現路面破損與位移情形，影響騎乘安全。為避免進一步惡化，已先行封閉相關路段，並安排鋪面修繕工程，施工期間將打除舊有路面並重新鋪設，以提升整體騎乘品質與安全性。

高灘處提醒，工程施工期間，民眾行經江子翠河濱周邊時，請依現場告示牌及交維人員引導改道通行。施工期間若造成不便，敬請市民體諒與配合，待工程完成後，將提供更安全、舒適的自行車騎乘環境。

現場已設置告示牌面，請民眾配合改道。圖／新北市高灘處提供