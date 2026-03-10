快訊

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
賈新興指出，位於菲律賓東方的95W最快今晚可能生成今年第三號颱風鸚鵡。圖／擷取自YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」
賈新興指出，位於菲律賓東方的95W最快今晚可能生成今年第三號颱風鸚鵡。圖／擷取自YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。 

有關最近天氣，賈新興指出，11日午後各地山區有零星短暫雨。12日至13日受偏強大陸冷氣團影響，12日花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。13日至14日各地天氣穩定晴朗。

至於15日午後桃園以北山區及宜花東山區轉多雲時晴。16 日至17日東北角及宜花東有零星短暫雨。18日花東山區有零星短暫雨。19日午後桃園以北山區及宜花山區有零星短暫雨。

賈新興指出，短期氣候預測顯示，３月23日起至4月20日全台氣溫以偏暖、 降雨以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團還有機會增強 氣象粉專：本周今天最濕冷

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

今起2波冷空氣恐達強烈大陸冷氣團等級 周二周三晨低溫探12度

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

