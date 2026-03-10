聽新聞
濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成
天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。
有關最近天氣，賈新興指出，11日午後各地山區有零星短暫雨。12日至13日受偏強大陸冷氣團影響，12日花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。13日至14日各地天氣穩定晴朗。
至於15日午後桃園以北山區及宜花東山區轉多雲時晴。16 日至17日東北角及宜花東有零星短暫雨。18日花東山區有零星短暫雨。19日午後桃園以北山區及宜花山區有零星短暫雨。
賈新興指出，短期氣候預測顯示，３月23日起至4月20日全台氣溫以偏暖、 降雨以偏少的機率較高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
