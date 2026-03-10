曾文水庫畔36年歐都納山野渡假村熄燈 老顧客不捨

位在嘉義縣大埔鄉、曾文水庫上游山林間的「歐都納山野渡假村」，陪伴旅客走過36年，今天劃下句點。業者元月宣布今天熄燈歇業，這座曾經是山林度假指標的據點走入歷史，讓許多遊客與老顧客感到萬分不捨。

渡假村座落湖光山色間，環境清幽、景色優美，長年吸引不少旅客前來渡假親近自然。熄燈前不少遊客特地前來「最後一遊」，有人重返曾經住宿房間，有人漫步山林步道，把熟悉景色深深留在記憶。旅客感嘆，「真的很可惜，這裡山水景色太美了，竟然要熄燈。」也有遊客回憶，過去曾在曾文水庫乾旱造訪，水位下降露出湖底草原成為難得景象，當年曾走到水庫底部探險，「青春回憶都在這裡」。

業者表示，渡假村與大埔鄉土地共存共榮，不僅是旅宿經營者，更像是在地一份子。然而近年整體市場環境變遷，偏鄉人口流失與人力嚴重不足，大埔青年外流嚴重，近10年大埔國中畢業生降到個位數，許多年輕人外地求學、就業後不再返鄉，人力招募困難。即使團隊滿懷熱忱，也難克服人力短缺困境，最終只能在萬般不捨下做出歇業決定。

渡假村熄燈後，仍持渡假券民眾，可透過官方網站了解退換券處理方式。至於園區20多名員工，依勞基法辦理資遣。未來企業回歸戶外運動休閒產業。針對旅宿業缺工現象，全國旅館公會聯合會理事長洪崇元指出，旅宿業長期人力荒，即使政府同意放寬引進移工，但設諸多限制，雇10名本國員員才能聘1名移工，雇主還須替本國員工加薪2千元，加上外籍實習生也需比照勞基法薪資規定，業者負擔沉重。導致旅宿業缺工問題至今仍難解。