快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供
合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

中央氣象署昨預報，今天持續受到大陸冷氣團影響，今天起至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達強烈冷氣團等級，加上上半天受到華南雲系東移影響，水氣較多，因此3000公尺以上高山有機會降雪。

合歡山氣溫果然一路溜滑梯，當地武嶺至松雪樓一帶路面卡了層厚厚冰霜，今天清晨7時許，更斷續下起冰霰夾雪，目前雪勢持續中，如「灑糖霜」般讓民眾相當開心，期待雪勢變大下「三月雪」，影像也被分享到「臺灣追雪團」社群平台。

為確保民眾行車安全，公路局表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺昨晚實施預警性封閉路段，雖於今天上午8時解除恢復交通，但經派員檢視路況，台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段部分路面（肩）結冰未融，限加掛雪鏈通行。

公路局提醒，由於31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議以四輪傳動車輛加掛雪鏈通行為宜。上山前應沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。

合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供
合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供

合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供
合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供

合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供
合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供

冷氣團

延伸閱讀

冷氣團還有機會增強 氣象粉專：本周今天最濕冷

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉

相關新聞

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

今晨強烈大陸冷氣團達標 還有一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

冷氣團還有機會增強 氣象粉專：本周今天最濕冷

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天是本周最為濕冷（濕涼）的一天。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。