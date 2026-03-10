影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

中央氣象署昨預報，今天持續受到大陸冷氣團影響，今天起至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達強烈冷氣團等級，加上上半天受到華南雲系東移影響，水氣較多，因此3000公尺以上高山有機會降雪。

合歡山氣溫果然一路溜滑梯，當地武嶺至松雪樓一帶路面卡了層厚厚冰霜，今天清晨7時許，更斷續下起冰霰夾雪，目前雪勢持續中，如「灑糖霜」般讓民眾相當開心，期待雪勢變大下「三月雪」，影像也被分享到「臺灣追雪團」社群平台。

為確保民眾行車安全，公路局表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺昨晚實施預警性封閉路段，雖於今天上午8時解除恢復交通，但經派員檢視路況，台14甲線31.4K武嶺至32.7K松雪樓路段部分路面（肩）結冰未融，限加掛雪鏈通行。

公路局提醒，由於31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議以四輪傳動車輛加掛雪鏈通行為宜。上山前應沿途關注氣象預報及道路交通資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。

合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般目前持續中。圖／臺灣追雪團楓林提供

