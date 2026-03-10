冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

吳德榮指出，今日大陸冷氣團影響，白天北部、東半部有局部短暫雨，晚起天氣好轉、雲層漸散。北台整天偏冷，中南部晴時多雲，氣溫略降，早晚偏冷。今晚至明晨因「輻射冷卻」加成，氣溫再降；明晨台北測站將再降至13度左右，本島平地的最低氣溫則將降至9度上下，應注意保暖。

今各地區氣溫如下：北部10至15度、中部11至24度、南部13至26度及東部11至23度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日白天起至周四上半天、冷氣團減弱，天氣晴朗氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四下午「大陸高壓」前緣通過，大台北雲量略增，晚起至周五「大陸高壓」的乾冷空氣影響、轉晴冷。

吳德榮指出，周四晚、周五晨因「輻射冷卻」加成，將再觸及大陸冷氣團定義，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右。周六、下周日(14、15日)持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗穩定；但冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至周四((16至19日)受高壓南側的偏東至東南風影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日微升，白天舒適微熱，早晚涼，東半部水氣略增、偶有局部零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。