歌劇院也可以用手「聽」!  台中歌劇院10周年發布永續報告書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
為推動藝術平權，台中歌劇院推出「大劇院掀蓋式立體輔具」，真實還原劇院結構，透過1：125比例與掀蓋設計 ，讓視障者也能摸到建築外殼與劇院座位，甚至親手拆解與裝上，一「手」掌握舞台秘密。記者陳宛茜／攝影
為推動藝術平權，台中歌劇院推出「大劇院掀蓋式立體輔具」，真實還原劇院結構，透過1：125比例與掀蓋設計 ，讓視障者也能摸到建築外殼與劇院座位，甚至親手拆解與裝上，一「手」掌握舞台秘密。記者陳宛茜／攝影

台中國家歌劇院由普立茲克獎得主伊東豊雄設計，外觀有著彷彿「壺中居」的連續曲線設計，內部則是模擬自然界仿生洞窟的「美聲涵洞」。如此令人震撼的建築之美，如何讓視障朋友體驗？為推動藝術平權，台中歌劇院推出台灣首見的劇院輔具「大劇院掀蓋式立體輔具」，以模型還原劇院結構，讓視障者也能摸到建築外殼與劇院座位，甚至親手拆解與裝上，一「手」掌握舞台秘密。

台中國家歌劇院邁入十週年，昨舉行十週年永續報告書分享會，台中歌劇院藝術總監邱瑗分享歌劇院永續治理與推動「共融劇場」的成果，並展示歌劇院首創的的友善導覽服務「大劇院掀蓋式立體輔具」。此一專為視障者打造的台中歌劇院模型真實還原劇院結構，透過1：125比例與掀蓋設計 ，讓使用者同時摸到建築外殼與內部大劇院座位；此外也拆解舞台秘密，具體呈現大幕後方的升降平台與高空貓道，揭開平時看不見的劇場後台結構。

就連劇院「看不見」的聲學設計，也可以透過觸感體驗。大劇院掀蓋式立體輔具特別放大牆面鑄鋁板與圓形泡棉的觸感，讓隱形的聲學設計變得好摸與好理解。邱瑗表示，這些設計讓人們可以用手「聽」聲學，視障者也能透過導覽員的引領，用手「聽」與感受台中歌劇院的「壺中居」之美。

永續報告書依據全球報告倡議組織（GRI）準則編製，並通過第三方外部機構高度確信（High Assurance）認證，以「展演藝術」、「人才培育」及「永續場館」3大主軸，系統整理歌劇院10年來的發展成果；亦針對7類利害關係人，15個永續主題面向進行調查，平均評分達3.2分（滿分4分）。

「劇場不只是演出空間，更是藝術社群連結、共融與平等參與的公共平台。」邱瑗表示，定位台中國家歌劇院為「一座藝術與生活的劇場」，期待位於台中都市新核心的歌劇院能成為民眾的生活重心。歌劇院自二○一六年開館以來，即以「非典型展演場館」為特色，寫下各種表演藝術的新頁。此次發布的「永續報告書」，完整回顧綠色治理成果，向國際宣示打造綠色劇場的決心。她認為，永續不是口號或數據，而是歌劇院與社會的深度對話。

