健康你我他／正常飲食模式 融入日常生活

聯合報／ 文／余蕊嵐（ 北市士林）
飲食控制，晚餐攝取2份蛋白質、2份蔬菜類、1份澱粉，採2：2：1搭配方式。 圖／余蕊嵐提供
飲食控制，晚餐攝取2份蛋白質、2份蔬菜類、1份澱粉，採2：2：1搭配方式。 圖／余蕊嵐提供

我的年後減重方法很簡單，就是回到一個關鍵原則——正常飲食模式。

因為「吃」這件事，從來不是短期節制，也不是刻意自律，而是一種早已融入日常生活的飲食習慣。當飲食成為生活的一部分，就不需要用力對抗，也不需要靠意志力撐住。

減重，不是害怕吃，而是學會怎麼吃。來看看我一天的三餐，就會發現健康飲食其實一點都不難。

早餐是前一晚準備好的隔夜燕麥罐，內容包含燕麥、奇亞籽、黑芝麻粉、優格、藍莓，冷藏一晚，早上搭配溫熱無糖豆漿與一點堅果，就是一份完整、均衡又有飽足感的營養早餐。

早餐是前一晚準備好的隔夜燕麥罐。 圖／余蕊嵐提供
早餐是前一晚準備好的隔夜燕麥罐。 圖／余蕊嵐提供

午餐以便當為主，早上起床水煮或用電鍋蒸，菜色為板豆腐200克、葉菜200克、菇類150至200克，再加些黑胡椒與海鹽調味，清爽、乾淨又無負擔。食材在超市都能輕易取得，包裝標示清楚，準備起來不費力。

午餐便當菜色有板豆腐、葉菜及菇類，清爽無負擔。 圖／余蕊嵐提供
午餐便當菜色有板豆腐、葉菜及菇類，清爽無負擔。 圖／余蕊嵐提供

晚餐則採取比例原則，什麼都吃，2：2：1的搭配方式，也就是2份蛋白質（魚、肉、豆類）、2份蔬菜類、1份澱粉類（米飯、麵食、糕點等），不過量、不偏食，讓飲食可以回歸平衡。

減重關鍵從來不是少吃，而是簡單、方便、容易取得，才能真正長期維持。能持續，才會變成習慣；成為習慣，就會融入生活；當它融入生活，就不再是自律，而是一種自然運作的「生活方式」。這就是我的年後減重祕訣。

減重 飲食習慣 健康飲食 生活方式 黑芝麻粉 自律 早餐

相關新聞

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

3C效應 …青光眼年輕化 全台危機

青光眼患者人數急速上升，且有年輕化趨勢，五十二萬人深陷視力危機，其中四分之一患者年齡低於五十歲，主因為長時間使用手機、平板，及睡前關燈滑手機，造成眼壓飆高，增加青光眼風險。醫師提醒，如果視野變窄，莫名碰撞跌倒，務必至眼科門診接受詳細檢查。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

健康主題館／吃不動、吞不下、易嗆咳…口腔衰弱老化警訊 健口操可改善

我國步入超高齡社會，有些老人家吃不動、吞不下、容易嗆咳，牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲說，多數家庭將這些現象視為年紀增長、自然退化或牙齒不好，將食物煮得軟爛，方便長者進食。但研究已證實，吃不動、嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，應透過口腔肌力訓練等，搶救吞嚥力，維持口腔健康。

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

