健康你我他／正常飲食模式 融入日常生活

我的年後減重方法很簡單，就是回到一個關鍵原則——正常飲食模式。

因為「吃」這件事，從來不是短期節制，也不是刻意自律，而是一種早已融入日常生活的飲食習慣。當飲食成為生活的一部分，就不需要用力對抗，也不需要靠意志力撐住。

減重，不是害怕吃，而是學會怎麼吃。來看看我一天的三餐，就會發現健康飲食其實一點都不難。

早餐是前一晚準備好的隔夜燕麥罐，內容包含燕麥、奇亞籽、黑芝麻粉、優格、藍莓，冷藏一晚，早上搭配溫熱無糖豆漿與一點堅果，就是一份完整、均衡又有飽足感的營養早餐。

早餐是前一晚準備好的隔夜燕麥罐。 圖／余蕊嵐提供

午餐以便當為主，早上起床水煮或用電鍋蒸，菜色為板豆腐200克、葉菜200克、菇類150至200克，再加些黑胡椒與海鹽調味，清爽、乾淨又無負擔。食材在超市都能輕易取得，包裝標示清楚，準備起來不費力。

午餐便當菜色有板豆腐、葉菜及菇類，清爽無負擔。 圖／余蕊嵐提供

晚餐則採取比例原則，什麼都吃，2：2：1的搭配方式，也就是2份蛋白質（魚、肉、豆類）、2份蔬菜類、1份澱粉類（米飯、麵食、糕點等），不過量、不偏食，讓飲食可以回歸平衡。

減重關鍵從來不是少吃，而是簡單、方便、容易取得，才能真正長期維持。能持續，才會變成習慣；成為習慣，就會融入生活；當它融入生活，就不再是自律，而是一種自然運作的「生活方式」。這就是我的年後減重祕訣。