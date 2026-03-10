七旬婦失智？原來「嗅溝腦膜瘤」作祟

聽新聞
聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「嗅溝腦膜瘤」的症狀容易與老化或失智前期混淆，醫師建議及早評估，有助改善。圖／123RF
老人家記憶變差、情緒暴躁，未必是失智。七十多歲林女士近一年出現記性差、情緒改變等脫序行為，家人以為是老化或失智前期，直到因頭痛、視力模糊就醫，才發現前額葉下方有一顆約7公分「嗅溝腦膜瘤」，經手術切除後，一個月後已漸恢復視力、記憶力，也找回原來的自己。

國泰醫院神經外科主任謝政達表示，嗅溝腦膜瘤是原發性腦膜瘤，多屬良性，緩慢生長，長在覆蓋大腦的腦膜，成因尚不明確，以50至70歲女性發生較多，可能與停經及更年期的女性荷爾蒙變化有關。

嗅溝腦膜瘤位於額葉底部、鼻腔上方的嗅溝區，謝政達說，額葉負責認知功能和動作控制，初期小腫瘤通常無症狀，當腫瘤增大壓迫額葉功能時，會出現容易與老化或失智診斷混淆的記憶衰退、判斷力下降、情緒易怒、人格改變等症狀。

常見的嗅溝腦膜瘤症狀，包括嗅覺障礙、視力改變、行為異常、步態不穩等，謝政達提醒，若有記憶力明顯下降、行為暴躁或脫序、漸進性頭痛、新發作的癲癇等，應盡早就醫。這些症狀只要有一項或多項，且在數周至數月內明顯惡化，或精神科治療效果不佳，建議進一步評估。

謝政達強調，不是每個看似失智的退化，都真的是失智。當症狀進展快速、合併頭痛或視力變化，或治療無效時，應與醫師討論做完整神經學評估與影像檢查。手術切除的治療首選，多數良性腦膜瘤只要能完整切除，術後復發率低，臨床症狀常可明顯改善。

