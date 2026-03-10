健康主題館／吃不動、吞不下、易嗆咳…口腔衰弱老化警訊 健口操可改善

我國步入超高齡社會，有些老人家吃不動、吞不下、容易嗆咳，牙醫師公會全聯會秘書長曾士哲說，多數家庭將這些現象視為年紀增長、自然退化或牙齒不好，將食物煮得軟爛，方便長者進食。但研究已證實，吃不動、嗆咳可能是「口腔衰弱」的早期警訊，應透過口腔肌力訓練等，搶救吞嚥力，維持口腔健康。

研究顯示，咀嚼功能不佳的老人家，失能風險增加兩成以上，死亡風險提高至三成以上。曾士哲說，口腔的功能並非單純進食，更攸關營養攝取、免疫力、肌力維持與生活品質。一旦口腔功能退化，營養吸收不足、體力下降、活動力減退，將形成惡性循環，進一步增加長照與醫療負擔。

細菌易入呼吸道 變肺炎

「家人以為老人家吃不下、吞不好，食物就煮軟一點，這無法解決口腔衰弱。」曾士哲說，家人應注意長者進食及吞嚥，注意有無口腔衰弱徵兆，吞嚥功能下降，口腔細菌與食物殘渣就容易誤入呼吸道與肺部，引發感染。吸入性肺炎長期位居高齡族群住院與死亡的重要原因之一，醫療耗費與家庭負擔不容忽視。

就像肌力訓練一樣，口腔也需要運動。曾士哲說，如果出現「口腔衰弱」徵兆，可透過健口操、發音訓練等，促進口腔肌力、唾液分泌、咀嚼功能等。健口操可幫助肩膀、口腔、鼓腮、舌頭等運動，透過簡單唇舌運動及發音練習、唾液腺按摩等，改善咀嚼與吞嚥能力。每天幾分鐘訓練，長期累積，效果可能比想像中更顯著。

曾士哲說，口腔衰弱並非無可挽回，若及早評估與介入，多數功能可以延緩甚至改善，包括定期口腔檢查與治療、補齊缺牙、重建咬合功能、加強口腔清潔與牙周維護、進行口腔肌群與吞嚥訓練，口腔健康不再只是牙齒美觀或局部治療問題，而是與失能預防、長照需求、醫療支出密切相關的公共衛生議題。

好好吃頓飯 抗老第一道防線

牙醫師公會全聯會呼籲，應將「口腔衰弱篩檢與管理」納入高齡健康促進與長照政策體系，建議在長者熟悉的活動服務地點，將65歲以上健康、亞健康及輕度失能長者，早期導入口腔與吞嚥功能初篩機制，定期檢測長者咀嚼能力、吞嚥風險、牙齒數量與咬合狀況、口腔衛生與乾燥程度，及早發現高風險族群，並轉介至牙醫院所。

曾士哲說，口腔是健康老化的第一道防線，當長者出現進食困難、頻繁嗆咳、食量下降或體重減輕時，這不是小毛病，而是身體發出訊號。讓長者能好好吃一頓飯、安心吞嚥、自在說話，這些看似平凡的能力，正是維持健康、尊嚴與幸福生活最重要的基礎。