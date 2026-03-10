聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／青光眼轉診指南：帶對這幾樣資料 醫師評估更精準

聯合報／ 呂大文（三軍總醫院眼科部主治醫師、台灣青光眼關懷協會理事長）
三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文。 圖／聯合報系資料照片
三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文。 圖／聯合報系資料照片

每年三月的第二周是「世界青光眼周」，這個由全球眼科醫學界共同推動的活動，目的在提高大眾對青光眼的警覺。今年的主題是「攜手共建無青光眼世界（Uniting for a Glaucoma-Free World）」，聯合全球各地社區共同對抗青光眼致盲。

青光眼被稱為「視力小偷」，早期沒有明顯症狀，等到發現視野缺損時，視神經損傷往往已難以逆轉。定期就診與持續追蹤是控制病情的關鍵。很多患者得知自己可能有青光眼後，常在不同的醫療院所徵求第二意見，但看診時未帶之前追蹤的檢查報告，讓複診醫師無法快速掌握完整病況，須重新安排檢查，影響治療計畫的進程。

青光眼患者若想換院所就診，以下資料可幫助看診更有效率，也讓醫師能更精準評估病情。

攜全身用藥、個人與家族病史

一、過去眼科相關檢查報告與影像：包括歷次眼壓紀錄、視野檢查報告、眼底照片與光學斷層掃描（OCT）檢查報告與影像、角膜厚度數據。

如果曾在不同醫院看診，建議提前向原院所申請影本或電子檔，最近3至5年資料尤佳，但部分醫療院所診間無法讀取光碟資料，建議也攜帶紙本資料。

二、目前正在使用的所有眼藥水及口服藥：包含青光眼藥水、乾眼症藥水、類固醇藥水、消炎藥水等。並記錄實際使用狀況，例如一天點幾次？點完有沒有副作用？

三、全身用藥或慢性病史：任何可能影響眼壓的藥物：類固醇（口服、皮膚藥膏、吸入劑）、抗組織胺、抗憂鬱藥、某些中藥或保健品，還有其他慢性病用藥，如高血壓心血管疾病糖尿病、氣喘、偏頭痛等用藥。

四、家族病史與個人病史重點，家族中是否有人得青光眼？（父母、兄弟姊妹、祖父母）；個人是高度近視（>500度）、糖尿病、高血壓、偏頭痛、長期使用類固醇？ 過去是否有眼外傷、眼部手術、虹膜炎、葡萄膜炎等。

五、目前主訴與症狀：最近視力有沒有變模糊、暗適應變差？有沒有眼睛脹痛、頭痛、看燈光出現彩色光暈？視野缺損感覺，例如常撞到門框、看不到旁邊車輛、看書容易跳行？這些症狀什麼時候開始？多久一次？什麼情況會加重？

及早發現、持續追蹤、守住光明

世界青光眼周的核心精神是：「及早發現，持續追蹤，避免失明。」青光眼治療不是只看一次眼壓，而是長期管理視神經健康。充分準備就診資料，不只是幫助醫師，更是對自己視覺功能負責的表現。若您或家人超過40歲、有家族史或高度近視，更應定期檢查。因為視力失去無法重來，但及早控制，可以守住光明。

健康名人堂 青光眼 心血管疾病 高度近視 葡萄膜炎 眼壓 視力 高血壓 糖尿病

延伸閱讀

3C效應 青光眼年輕化 全台危機

32歲男短短三年視野剩一半 用眼過度「年輕青光眼患者」大幅攀升

青光眼1/4屬年輕型 醫籲35歲起定期測視野缺損值

外科神刀手／奧斯卡眼科院長張正忠 國內白內障手術示範先鋒 回放手術畫面追求精準

相關新聞

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

明天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周三清晨中部以北、東北部局部低溫下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，周三冷空氣減弱，周四、周五另一波大陸冷氣團接力，其中周五清晨最冷，低溫下探10至12度；另明天3000公尺高山有機會降雪。

單日育嬰留停 男性增至4成

今年元旦上路的「育嬰照顧彈性化」新制，勞工於子女三歲前可申請的兩年育嬰留停期間，其中卅日可依需要以日為單位申請；勞動部統計，到二月底，申請單日育嬰留停男性比率上升至百分之四十四點三，男性參與家庭照顧的意願有大幅成長。

3C效應 …青光眼年輕化 全台危機

青光眼患者人數急速上升，且有年輕化趨勢，五十二萬人深陷視力危機，其中四分之一患者年齡低於五十歲，主因為長時間使用手機、平板，及睡前關燈滑手機，造成眼壓飆高，增加青光眼風險。醫師提醒，如果視野變窄，莫名碰撞跌倒，務必至眼科門診接受詳細檢查。

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲，消息傳出，讓人遺憾。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在臉書專頁發文分享，人體在睡眠時進入「最低防禦模式」，心跳變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降，對缺氧反應變得遲鈍，因此夜間猝死風險較高。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

乳品建議攝取量 乳業促上修

衛福部國民健康署近日預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日一點五至兩杯調降至一杯，約二四○毫升，引發乳業協會抗議。中華民國乳業協會表示，在國人已明顯鈣質攝取不足的現狀下，這樣的修正與該指南的立意恐背道而馳，建議應將乳品建議攝取量提高至兩到三杯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。