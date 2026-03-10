健康名人堂／青光眼轉診指南：帶對這幾樣資料 醫師評估更精準

每年三月的第二周是「世界青光眼周」，這個由全球眼科醫學界共同推動的活動，目的在提高大眾對青光眼的警覺。今年的主題是「攜手共建無青光眼世界（Uniting for a Glaucoma-Free World）」，聯合全球各地社區共同對抗青光眼致盲。

青光眼被稱為「視力小偷」，早期沒有明顯症狀，等到發現視野缺損時，視神經損傷往往已難以逆轉。定期就診與持續追蹤是控制病情的關鍵。很多患者得知自己可能有青光眼後，常在不同的醫療院所徵求第二意見，但看診時未帶之前追蹤的檢查報告，讓複診醫師無法快速掌握完整病況，須重新安排檢查，影響治療計畫的進程。

青光眼患者若想換院所就診，以下資料可幫助看診更有效率，也讓醫師能更精準評估病情。

攜全身用藥、個人與家族病史

一、過去眼科相關檢查報告與影像：包括歷次眼壓紀錄、視野檢查報告、眼底照片與光學斷層掃描（OCT）檢查報告與影像、角膜厚度數據。

如果曾在不同醫院看診，建議提前向原院所申請影本或電子檔，最近3至5年資料尤佳，但部分醫療院所診間無法讀取光碟資料，建議也攜帶紙本資料。

二、目前正在使用的所有眼藥水及口服藥：包含青光眼藥水、乾眼症藥水、類固醇藥水、消炎藥水等。並記錄實際使用狀況，例如一天點幾次？點完有沒有副作用？

三、全身用藥或慢性病史：任何可能影響眼壓的藥物：類固醇（口服、皮膚藥膏、吸入劑）、抗組織胺、抗憂鬱藥、某些中藥或保健品，還有其他慢性病用藥，如高血壓、心血管疾病、糖尿病、氣喘、偏頭痛等用藥。

四、家族病史與個人病史重點，家族中是否有人得青光眼？（父母、兄弟姊妹、祖父母）；個人是高度近視（>500度）、糖尿病、高血壓、偏頭痛、長期使用類固醇？ 過去是否有眼外傷、眼部手術、虹膜炎、葡萄膜炎等。

五、目前主訴與症狀：最近視力有沒有變模糊、暗適應變差？有沒有眼睛脹痛、頭痛、看燈光出現彩色光暈？視野缺損感覺，例如常撞到門框、看不到旁邊車輛、看書容易跳行？這些症狀什麼時候開始？多久一次？什麼情況會加重？

及早發現、持續追蹤、守住光明

世界青光眼周的核心精神是：「及早發現，持續追蹤，避免失明。」青光眼治療不是只看一次眼壓，而是長期管理視神經健康。充分準備就診資料，不只是幫助醫師，更是對自己視覺功能負責的表現。若您或家人超過40歲、有家族史或高度近視，更應定期檢查。因為視力失去無法重來，但及早控制，可以守住光明。