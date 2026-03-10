快訊

乳品建議攝取量 乳業促上修

聯合報／ 記者李柏澔廖靜清／台北報導
衛生福利部國健署今年三月二日更新的每日飲食指南手冊草案，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類六大類食物中，唯一被調降攝取量的只有乳品。本報資料照片

衛福部國民健康署近日預告新版每日飲食指南草案，將乳品建議攝取量從每日一點五至兩杯調降至一杯，約二四○毫升，引發乳業協會抗議。中華民國乳業協會表示，在國人已明顯鈣質攝取不足的現狀下，這樣的修正與該指南的立意恐背道而馳，建議應將乳品建議攝取量提高至兩到三杯。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，每日飲食指南手冊乳品類首行大標就寫出國人多鈣質攝取不足，應注意乳品攝取， 內文提及乳品類食物為鈣質主要來源，每日攝取一至兩杯乳品是最容易滿足鈣質需求的方法，並提到乳品類確實為國人重要的鈣質來源，然而七歲以上國人每天乳製品卻喝不到一杯。

國健署指出，因多年來民眾平均每天乳製品攝取僅約○點五杯，草案暫時調整為每日一杯，並非鼓勵國人減少乳品攝取。

營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華表示，飲食指南的核心在於「均衡」，除了乳品，起司、優格等乳製品，以及深綠色蔬菜、豆製品、黑芝麻、紫菜、豆腐等均屬於高鈣食物，建議國人多多食用，提高鈣質攝取。

